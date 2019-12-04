“Çok tekmelediler beni… Ellerimi bir şeylerle bağladılar, ağzımı ve gözlerimi kapattılar”

YERLERDE SÜRÜKLEYİP, TEKMELEDİLER… Süheyla Argüden’i evinin önünden kaçırıp dehşeti yaşatan saldırganlar, sorularına cevap alamayınca kadını önce yerlerde sürüklediler, daha sonra tekmeleyerek ciddi şekilde darp ettiler.

SİLAHLA KORKUTUP PARASINI GASP ETTİLER… Yaşadığı dehşet anları YENİDÜZEN’e anlatan Süheyla Argüden, saldırganların adına ruhsatlı silahı başına dayayıp parasını gasp ettiklerini ve kasanın şifresi ile anahtarlarını da çaldıklarını söyledi.

“Kendi aralarında konuşarak biri dükkâna gidecekti, bir de benimle kalacaktı. Daha sonra plan değiştirip ikisi birden gitmeye karar verdi. Bana ‘kasa açılmazsa geri dönüp seni öldüreceğiz. Silah senin herkes intihar ettiğini düşünsün’ sözlerini kullanarak başka bir aracın onları alması ile beni karanlıklarda bırakıp kaçtılar.”

KORKUTUP ÖLÜME TERK ETTİLER… Argüden Kuyumculuk’un sahibi Süheyla Argüden’i kaçırıp ciddi şekilde darp eden saldırganlar, kadını Alayköy Sanayi Bölgesi’nde ölüme terk ederek izlerini kaybettirdiler. Polis her yerde maskeli saldırganları arıyor…

Devrim DEMİR

Lefkoşa’nın tanınmış kuyumcularından Argüden Kuyumculuğun sahibi Süheyla Argüden, önceki akşam Gönyeli’de evinin önünden kaçırıldı. Kullanımındaki araca kar maskeli iki kişi tarafından zorla bindirilen kadın, dehşeti yaşadı.

İki dişi kırılan ve vücudunun birçok yerinde darp nedeniyle ciddi yaralanmalar olan Argüden, dün öğle saatlerinde taburcu edildi, yaşadığı korku dolu anları YENİDÜZEN’e anlattı.

Saldırganların adına ruhsatlı silahı başına dayayıp parasını gasp ettiklerini ve kasanın şifresi ile anahtarlarını da çaldıklarını söyleyen Süheyla Argüden, ciddi şekilde darp edildikten sonra bırakıldığı yerden karakola nasıl gittiğini dahi hatırlayamadığını aktardı.

Argüden, “Çok ağladım, karanlık bir bölgeydi, yoldaki ışıkları görüyordum ama kimse beni duyamazdı. Elimdeki ipleri güçlükle açtım. Hem ağladım, hem çok yalvardım, sonra güçlükle direksiyon başına geçtim. Polis karakoluna nasıl gittim yolu nasıl buldum bilmiyorum hatırlamıyorum” dedi.

Önce Dikmen’e sonra Alayköy Sanayi’ye…

Süheyla Argüden’in ağzını ve gözlerini bağlayarak korku dolu anlar yaşatan saldırganlar, kadını önce Gönyeli sokaklarında dolaştırdı, ardından Dikmen yakınlarına boş bir araziye götürdü. Gözü dönmüş saldırganlar, talihsiz kadının sorularına cevap vermemesi üzerine yerlerde sürükleyerek tekmeleyip etkisiz hale getirdi.

Argüden’in ayaklarını plastik kelepçe ve koli bandı ile bağlayan saldırganlar, kadını arabanın arka koltuğuna bağladı.

Kasanın şifresini ve kuyumcu dükkânının anahtarlarını vermediği gerekçesi ile Dikmen’den sonra Alayköy Sanayi Bölgesi’ne götürülen kadının başına silah dayayan saldırganlardan biri telefonda görüşme yaptıktan kısa bir süre sonra, başka bir aracın bölgeden kendilerini alması ile izlerini kaybettirdiler.

Yaşlı kadını ölüme terk eden saldırganların bölgeden uzaklaşmasının ardından, kendi imkânları ile ellerindeki iplerden kurtulan Süheyla Argüden, Alayköy Polis Karakolu’na sığındı.

“Neye uğradığımı şaşırdı… Hiçbir şey anlamadım”

İş yerini kapattıktan sonra saat 20.00 sıralarında Gönyeli Lavanta Sokak üzerinde bulunan evine girmek üzere aracını park ettiği sırada saldırıya uğrayan Süheyla Argüden, yaşadığı korku dolu saatleri anlattı.

Argüden, yönetimindeki aracı ile evinin garajına girmeye çalıştığı sırada aracından indiğini hiçbir şey anlamadan iki kişi tarafından zorla aracının arka koltuğuna sokulduğunu kaydetti.

Her şeyin bir anda geliştiğini ifade eden Argüden, “Aracımın yanında duruyordum her şey bir anda oluştu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiçbir şey anlamadım” dedi.

Argüden: “Arabayı çok süratli kullanıyordu, kaza yapalım diye dualar ettim”

İki dişi kırılan, vücuduna aldığı darbeler nedeniyle ağrı sızı içinde kıvranan talihsiz kadın yaşadıklarından dolayı psikolojisi bozuldu.

Dehşet anlarının etkisinden kurtulamayan Argüden, iki kişinin yüzünde maske olduğunu, saldırganın arabayı çok süratli kullandığını, ara sokaklarda yaklaşık yarım saat dolaştırıldığını söyledi.

Argüden, “Arabayı çok süratli kullanıyordu. Çok korktum, çığlık attım ama kimse beni duymuyordu. Kaza yapalım diye çok dua ettim. Beni önce Dikmen tarafına götürdüler, benden kuyumcu dükkânındaki kasanın şifresini ve anahtarları istediler. Ben konuşmayınca arabadan indirdiler, çok tekmelediler beni. Ellerimi bir şeylerle bağladılar, ağzımı ve gözlerimi kapattılar. Yeniden arabaya bindik. Yol boyunca 5-6 kez cep telefonunda birileriyle konuşuyorlardı. Daha sonra beni Güzelyurt yoluna götürdüler” dedi.





Başına silah dayadılar, tehdit ettiler, parasını çaldılar…

“Dükkânının anahtarlarını vermezsen seni öldürürüz”

Saldırganlar, Süheyla Argüden adına kayıtlı silahı kadının başına dayayıp, “Kasanın şifresini ve kuyumcu dükkânının anahtarlarını vermezsen seni öldürürüz” diye defalarca tehdit edildi.

Süheyla Argüden, saldırganların çantasında bulunan nakit bin Türk Lirası ve 100 Euro parasını çaldıklarını da ifade etti.

“Öldürüp intihar süsü vereceklerini söylediler”

Önceki akşam kaçırıldıktan sonra uzun saatler dolaştırılan daha sonra Alayköy Sanayi Bölgesi’ne gözleri ve ağzı kapalı bir şekilde getirilen yaşlı kadın, korku dolu saatlerini anlattı.

“Burada gözlerimi ve ağzımı açtılar. Çok korktum dükkânın anahtarını ve kasanın şifresini verdim. Her yerim bağlıydı. Saldırganların biri telefonda üç dört kez birileriyle görüştü. Kendi aralarında konuşarak biri dükkâna gidecekti, biri de benimle kalacaktı. Daha sonra plan değiştirip ikisi birden gitmeye karar verdi. Bana ‘kasa açılmazsa geri dönüp seni öldüreceğiz. Silah senin, herkes intihar ettiğini düşünsün’ sözlerini kullanarak başka bir aracın onları alması ile beni karanlıklarda bırakıp kaçtılar.”

“Elimdeki iplerden kurtuldum polise nasıl gittim bilmiyorum”

Saldırganların olay yerinden uzaklaşması ile önce elindeki iplerden güçlükle kurtulduğunu anlatan Argüden, ayaklarının da plastik kelepçe ile bağlı olduğunu söyledi. “Çok ağladım, karanlık bir bölgeydi, yoldaki ışıkları görüyordum ama kimse beni duyamazdı. Elimdeki ipleri güçlükle açtım. Hem ağladım, hem çok yalvardım, sonra güçlükle direksiyon başına geçtim. Polis karakoluna nasıl gittim yolu nasıl buldum bilmiyorum hatırlamıyorum. İlk ifademin ardından hemen hastaneye sevk edildim” dedi.

“Böyle bir olayı ilk kez yaşarım”

YENİDÜZEN’e yaşadıklarını anlatırken hala olayın şokunda olduğu gözlemlenen talihsiz kadın, başına böyle bir şeyin ilk kez geldiğini yıllar önce de eşinin hunharca bir cinayete kurban gittiğini kaydetti.

2 Aralık gecesi gözetim altına alınan ve dün öğle saatlerinde taburcu edilen yaşlı kadın, saldırganların bir an önce yakalanarak hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Adım adım tüm kamera görüntüleri mercek altında

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şube ekipleri saldırganların bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis, Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde ve birçok noktada kamera görüntülerini mercek altına aldı.

Kaçırılan Süheyla Argüden’in Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Argüden Kuyumculuk dün kapalıydı.

Polisin tespitlerine göre, kuyumcu dükkânında hiçbir şey çalınmadı dükkân açılmadı.

Her yerde aranıyorlar…

Soygun ve adam kaçırma suçlarından aranan kar maskeli saldırganların polis henüz kimliklerine ulaşmadı. Birçok noktada soruşturma başlatan polis, saldırganlara yardım eden birden fazla kişinin olma ihtimalini de araştırıyor.

Ülke genelinde aranan saldırganların bulunması için polis alarma geçti.

Eşi cinayet kurban gitmişti

Lefkoşa’nın tanınmış kuyumcularından biri olan Argüden Kuyumculuğun sahibi olan Süheyla Argüden’in eşi 2012 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban gitmişti. Lefkoşa Kermiya bölgesinde işlenen korkunç cinayette 69 yaşındaki Argüden ve Argold Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı bağ ile sıkılarak öldürülmüş, katil veya katilleri bulunamamıştı.

Gönyeli Lavanta Sokak’ta evinin önünde kaçırılan Süheyla Argüden’in yardım çığlığını kimse duymadı