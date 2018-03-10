Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlılar M.T ve E.T’nin ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, birçok tabanca ve mermi bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında meseleye bağlantısı olan zanlılar E.G, E.M, B.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Dağaşanlar olayla ilgili bulguları aktardı.

Dağaşanlar alınan ihbar üzerine 8 Mart tarihinde, saat 11.30 – 12.30 sıralarında huzurda bulunan zanlılar M.T ve E.T’nin ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile 138 adet 7.65 mm çapında, 6 adet 9 mm çapında ve 5 adet de 9 mm çapında kurusıkı tabancaya ait olduğuna inanılan canlı mermi ile başka şahıslar adına kayıtlı iki adet av tüfeği bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Dağaşanalar mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olarak görülen E.M’nin ikametgâhında yapılan aramada, B.A adına kayıtlı bulunan bir adet av tüfeği bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis meseleye bağlantısı görülen E.M, E.G. ve B.A’nın da tutuklanarak aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis alınan emare tabanca ve tüfeklerin balistik incelemeden geçirileceğini ve her hangi bir yasadışı olayda kullanılıp kullanılmadığının inceleneceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.