Dila Şimşek

Lefke’de birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Aplıç geçiş noktasının açılışı için buluştu. Büyük coşku ile yapılan açılışta barışseverler heyecanlı olduklarını, kapıların açılmasının barış için olumlu bir adım olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıslı Türkler, Aplıç geçiş noktasının açılmasının ekonomiye de olumlu katkısı olacağını dile getirirken, Kıbrıslı Rumlar da Aplıç’ın açılmasının iki bölge için iyi sonuçlar doğuracağına inandıklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan barışseverler, “Çok mutluyuz, barış için ümitliyiz!” diyerek, iyi dileklerini aktardı.

Tuhan Hızlı: “Ben Gemikonağı’ndan geliyorum. Aplıç geçiş noktasının açılması hem Kuzey hem de Güney açısından çok iyi olacak. Askerliğimi burada yapmıştım, şimdi de heyecanla açılış için geldim. Kapının açılmasının ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Tamamen barıştan yanayız.”

Buket Hızlı: “Aplıç’ın açılması hem bölge halkı, hem de barış için atılmış çok büyük bir adım. Karşılıklı olarak daha mutlu olacağımıza inancım tam. Bu bölgeye yakın kalan arkadaşlarımızla da daha çok görüşebileceğiz. Kapının açılmasının, Kıbrıs’ın Kuzeyine çok katkısı olacağını düşünüyorum.”

Mualla Kayabaşı: “Benim eski köyüm buraya çok yakın. Artık ulaşım daha kolay olacağı için, daha sık gezmeye gideceğim. Gerçekten çok mutluyuz. Kapının açılmasının, Kuzey pazarlarını canlandıracağına inanıyorum.”

Mustafa Şenal: “Ben bir Lefke’li olarak çocukluğumdan beri bugünün hayalini kurdum. Eskiden dedem bize ne kadar kolay gidip geldiklerini anlattığında, keşke bize de nasip olsa derdik. Şimdi ise o gün geldi. Kapının açılmasından çok memnunum. Aplıç Kapısının açılmasıyla Lefke’nin canlanacağına eminim.”

Özgür Felek: “Çok mutluyum. Aplıç geçiş noktasının açılması iki bölge için de çok güzel ve anlamlı bir şey. Yıllardır ismini duyduğum bir baraj vardı. Hep özlem içindeydim. Şimdi ise bize çok yakın. Bunun olması için çok mücadele ettik. Kapının açılmasının Lefke’ye hayat getireceğini düşünüyorum. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”

Andreas Sguatiou: “Aplıç geçiş noktasının açılması iki bölge halkı için de en iyisiydi. Geçmişi unutup geleceğe, önümüze bakmak için çok olumlu bir hareket. Biz barıştan yanayız. Umarım bu vesileyle de barışa bir adım daha yaklaşmış oluruz.”

Türkay Polatlı: “Aplıç geçiş noktasının açılmasıyla Lefke’nin nefes borusu açılmış oldu. Bu açılıştan sonra iki bölge halkı da daha çok yakınlaşıp diyaloglarını güçlendirecek. Böylelikle, yavaş yavaş Lefke’ye de katkı sağlanacak. Umarım barışa vesile olur.”

Hüseyin Emel: “Aplıç geçiş noktasının açılması çok iyi bir şey. Kuzey piyasasını kalkındıracağını düşünüyorum. Bazı insanlar karamsar yaklaşıp ‘ne değişecek’ diye düşünüyor. Fakat ben, barış getireceği konusunda çok ümitliyim. Kıbrıslı Rumlarla ilişkilerimizin daha da güçleneceğini düşünüyorum.”

Christas Demetriou: “Bugün, bu ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum. Kıbrıslı Türklerle olan ilişkimizin daha iyiye gideceğine eminim. İki bölge halkı için de olumlu sonuçlar doğacak. Ben kesinlikle barıştan yanayım. Umarım karşılıklı güzel bir iletişim kurarız.”