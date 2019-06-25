Çok kültürlü etkinliğe renk kattılar

Çeşitli yerlerde gerçekleştirilen kültür etkinliklerinde bulunan Tufad, Yeri Kültür Kulübü tarafından düzenlenen çok toplumlu festivalde bir kez daha başarıyla yer aldı. Lefkoşa’nın güneyindeki Yeri köyünde düzenlenen ortak etkinlikte, klüb başkanı Argiri tarafından selamlama konuşması yapıldı. Ardından çeşitli ülkelerin grupları performanslarını göstermek için sıralarını aldılar. Gecede Kıbrıslı Rum, Türk, Ermeni, Maronit, Latin, Yunanistan ve Romanya grupları yer aldı. Çok kültürlü etkinliğe Kıbrıslılık bilinciyle biraraya gelen TUFAD, Kıbrıslı olarak yaşama dileğiyle biraraya gelip bu şekilde yürüyor. Kıbrıslıların birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve birlikte uzun yıllar barış içinde yaşayabileceklerine inanmalarını sağlamak... Ve etkinliklerde ortak bir kültürümüz, ortak geleneklerimiz, ortak bir birlikteliğimiz , ortak bir varlığımızın olduğu mesajını iletmeye çalışıyor.

Yeri’de gerçekleşen festivale birçok insan katıldı. Yerel ve misafir gruplar tarafından yapılan dans performansları ardından Başkan Argiri tarafından grup eğitmenlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Danslarımızla, geceye gelen ziyaretciler büyük bir coşku yaşadılar. Samimi atmosferde geçen gece keyfli ve güzel bir şekilde son buldu.