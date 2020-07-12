“Çok konuşan ama göreve gelmeyenler oldu”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, salgın sürecinde göreve çağırdıkları hekimlerden bazılarının rapor aldığını ve hastaneye gelmediğini, kriz anında telefonunu açmayanlar olduğunu belirtti, ”Ama nöbetten çıkıp bir telefonumuzla hastaneye dönen hekimler de vardı. Asıl kırıldığım çok konuşanlar, sosyal medyada çok yazanlar ama göreve gelmeyenler…” şeklinde konuştu.

“Çok konuşanlar, sosyal medyada çok yazanlar ama göreve gelmeyenler”

“Kırgınlık yaşadığınız oldu mu?” sorusu üzerine Soydan, “Evet, kırıldıklarım oldu. Göreve çağırdığımız hekimlerden bazıları rapor aldı ve hastaneye gelmedi, kriz anında telefonunu açmayanlar oldu ama nöbetten çıkıp bir telefonumuzla hastaneye dönen hekimler de vardı. Bunlar oluyor. Bunlar her camiada yaşanıyor. Asıl kırıldığım çok konuşanlar, sosyal medyada çok yazanlar ama göreve gelmeyenler…” şeklinde konuştu.

Mevsimlik işçi statüsünde hemşire alımı yapılacağıyla ilgili açıklamanın sorulması üzerine Soydan, hemşirelerin covid-19 sürecinde çalışmak için istihdam edileceğini belirtti.

Hekim sayısında da eksiklikler olduğunu belirten Soydan, pandemi bölümünde 11 hekimin, yoğun bakımında 2 yoğun bakım uzmanının görev yaptığını anestezi ve yoğun bakım uzmanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışmaları

Soydan, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi, son dönemdeki tek gündemin Covid-19 olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2008 yılında kurulan komitenin şubat ayından beri eş başkanlığını yürüttüğünü dile getiren Soydan, pandemi nedeniyle yüz yüze üç toplantı yapabildiklerini ancak BM nezdinde birçok video konferans gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki hafta da böyle bir toplantı yapacaklarını ile getirdi.

“Yangında beni ilk arayan Eş Başkan Leonıdas’tı”

Soydan, “Komite üyeleriyle her gün haberleşiyoruz… İlaç temini, Güney’e gelen yolcuların Kuzey’e getirilmesi gibi önemli işleri istişareyle hallettik. Ve hep söylerim, hastanede yangın çıktığında ‘bir şeye ihtiyacınız var mı?’ diye beni arayan ilk arayan Eş Başkan Leonidas’tı” dedi.

Cenk Soydan, pandemi sürecinde istişarelerle Larnaka Havalimanı’ndan Ledra Palas sınır kapısına, oradan da ülkedeki karantina merkezlerine aldırdıkları kişi sayısının 100’ü bulduğunu belirtti.

Soydan, kanser tedavisi gören bir çocuğun ilacını burada da Türkiye’de de bulamadıklarını, komitenin girişimleriyle bu ilacın temin edildiğini, Güney’de tedavi gören birçok hastanın reçetesini de tedarik ettiklerini kaydetti.

“Güneydeki durum şimdi iyi…Uçuşların başlamasıyla tedirginlik onlarda da arttı”

Cenk Soydan, güneydeki durumun şimdi iyi olduğunu, uçuşların başlamasıyla tedirginliğin onlarda da arttığını ifade ederek, güneyde de ülkelerin kategorilere ayrıldığını, yolcuların bu kategoriler için belirlenen uygulamalara tabi tutulduğunu, A kategorisinde hiçbir şey uygulanmadığını, diğer kategorilerde testin ve karantinanın söz konusu olduğunu belirtti.

Soydan, “Güney’in alt yapısı ve maddi imkanları güçlü. Yardımları fazla . Bu süreçte onlar da başarılı oldu ama hasta sayıları fazlaydı” şeklinde konuştu.

(Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki durum)… 6’lı Koğuş Sistemi dünyanın hiçbir yerinde kalmadı… Lefkoşa’ya yeni hastane şart”

Öte yandan Soydan son olarak da sağlıkta amiral gemi olarak nitelendirilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soydan, şunları kaydetti:

“Düzeltmesi gereken şeyler var. Lefkoşa Hastanesi yeterli değil. Genelde yoğun bakımdaki yatak sayısı konuşuluyor ama sorun sadece bu değil. 1978’de 250-300 kişiye hizmet vermek üzere yapılan hastane artık talebe cevap vermiyor, ilave odalarla yatak kapasitesi 550’ye kadar çıkarıldı ama doluluk oranı yüksek. Hastanedeki 6’lı koğuş sistemi dünyanın hiçbir yerinde kalmadı. Belki 1978’de bu sistem güzeldi, şimdi değil. Ortopedi servisi elden geçti, çok güzel oldu ama yine koğuş sistemi var. Bazı odaları koğuş sisteminden çıkarmaya çalıştığınızda bu sefer de yatak sorunuyla karşılaşıyoruz. Lefkoşa’ya yeni hastane şart. Bu konuda bir proje var. Bence KKTC’ye Türkiye’deki gibi Döner Sermeye ve Performans sistemi de gelmeli. Türkiye bu yolda başarılı oldu, sağlıkta reform yaptı.”

Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır alt yapı konusunda eksiklikler yaşandığını, yoğun bakımla ilgili de ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, bu sorunların 28 Şubat’taki yangınla daha da büyüdüğünü kaydetti.

Yangının büyüklüğüne ve yerine dikkat çeken Soydan, olayın daha büyük bir facia ile sonuçlanabileceğini, sivil savunmanın, askerin, itfaiyenin ve hastane personelinin can kaybının önlenmesinde ve yangının söndürülmesinde muazzam bir çaba gösterdiğini dile getirdi.

Cenk Soydan, sigorta şirketinin yangının binaya verdiği zararı giderdiğini söyledi, anjiyo, eko ve röntgen aletlerinin de zarar gördüğünü, yeni eko ve anjiyo makinesi için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

“Yoğun bakım ihtiyacımızı artırdık ama sevkler bitmiş değil”

Soydan, “Yoğun bakım ihtiyacımızı artırdık ama sevkler bitmiş değil. Azaldı ama devam ediyor, yoğun bakım yatak sayımız 30. Bu sayı tabi ki çok az. En az 50 olmalı. Çalışmamız vardır. Kalp damar cerrahisinin yanan kısmını 10 yataklı yoğun bakım olarak açacağız, elektrik işleri hallediliyor” dedi.

“Girne Hastanesi önemli bir ihtiyacı karşılayacak”

Sağlık personeli konusunda da bilgi veren Soydan şunları kaydetti:

“Hemşire sayısı kesinlikle artırılmalı. 20 yıl önceki sayıyla bugünkü sayımız aynı kalamaz. Alımlar var. Daha da artırmamız gerekecek. Büyüyoruz. Yoğun bakım sayısı artıyor. Normal servisler büyüyor. Girne’de ciddi bir hastane projemiz var. Betonarme şeklinde devraldığımız projenin tamamlanması için gerekli para Sağlık Fonu’nda var. Ekipmanlar hariç 30-35 milyon TL’ye mal olacak hastaneyi 6 ayda bitirmeyi planlıyoruz. İhtiyacımız sadece hemşire de değil, doktor, teknisyen, memur ve diğer personele de ihtiyacımız olacak. Burası kardiyoloji ile birlikte 32 yoğun bakım yatağının, diyaliz bölümünün olacağı, 60 oda 160 yatak kapasiteli bir hastane olacak. Hastane önemli bir ihtiyacı karşılayacak.”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı bölümlerde tek uzman olduğunu dile getiren, buna nükleer tıbbı örnek gösteren Soydan, gastroenteroloji immünoloji dallarında hekim bulunmadığını, pediatrik nöroloğa, pediatrik kardiyoloğa ve pediatrik nefroloğa da ihtiyaç olduğunu belirtti.