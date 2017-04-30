Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümetin geçen bir yıllık sürede önemli işler yaptığını, Türkiye ile bozulan ilişkilerin düzeltildiğini öne sürdü.

Seçime çok kalmadığını, 11 ay sonra hem yerel hem de genel seçim yapılacağını kaydeden Özgürgün,

KKTC’nin bekaası ve geleceği için UBP’nin iktidarda kalma mecburiyeti olduğunu savundu.



“Taksitli maaş bardağı taşırmıştı”

Hükümet çalışmaları hakkında bilgi aktaran Başbakan Özgürgün, hükümeti bir yıl önce devraldıklarını anımsatarak, CTP-UBP hükümeti döneminde bardağı taşıran olayın “taksitle maaş ödenmesi” konusu olduğu görüşünü ifade etti.

Özgürgün, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye ile bir sıkıntı yaşamak, suyu reddetmek, protokol imzalamamak, bunlar UBP’nin kabul edebileceği şeyler değildi. Biz, ülkenin hükümetsiz kalmaması için öyle bir hükümete razı olmuştuk, 9 ay gibi bir sürede de sabırla götürmeye çalıştık. Ama şunu halkımıza gösterdik ki, UBP iktidarda, muhalefette, koalisyonda da, gerekirse genel başkanı yer almadan sırf ülke yönetilsin diye elini taşın altına koyacak bir partidir. Ama bir yere geldiğinde, sabrı taştığında da gerek tabanımız gerek biz o tahammülü gösteremeyiz. Hükümet bozuldu. UBP-DP hükümeti bir yıl önce güvenoyu aldı ve göreve başladık.”



Mali protokol…

Türkiye’den gelen suyun çeşmelerden aktığını, Ekonomik ve Mali Protokol’ün yürürlüğe girdiğini, Türkiye’nin da katkıları ile piyasaya bütün borçların ödendiğini, 2011’den sonra göreve başlayan öğretmenlere de ilk defa hazırlık ödeneği ödendiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, çiftçi ve hayvancının ilk defa tarihinden önce tazminat, gelir desteği ve ürün bedelini aldığını kaydetti.



“Ciddi yasalar, sağlıkta çok ciddi işler…”

Meclis’ten ciddi yasaların da geçtiği ve geçmeye devam ettiği, ulaştırma ve sağlık alanında çok ciddi işler yapıldığını belirten Özgürgün, hükümetin Meclis’te uyumlu çalıştığı ve bu uyum nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.



