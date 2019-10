Çok Güzel Bir Ses, Miley Ray Cyrus

Ersin Kaşif

Bu hafta 27 yaşında genç bir sesi konuk ediyoruz. Yine erken yaşlarda dünya tarafından tanınan sanatçılar bizimle. Asıl adı Destiny Hope Cyrus ya da ad değiştirdikten sonraki adıyla Miley Ray Cyrus 23 Kasım 1992 Nashville Amerika’da doğdu. Miley Cyrus sadece şarkıcılığı ile değil oyunculuğuyla da dünya gündeminde. Disney televizyon dizisi olan Hannah Montana'daki Miley Stewart/Hannah Montana rolüyle de dizi izleyicileri tarafından biliniyor.

Miley Cyrus’u daha özelden tanımak istersek; Leticia "Tish" ve country şarkıcısı Billy Ray Cyrus'un kızıdır. Yani yeteneği aileden geliyor diyebiliriz. Christopher Cody ve Trace (Los Angeles'taki Metro Station adlı elektro rock grubunun solisti ve gitaristi) adlarında iki üvey ağabeyi vardır. Ayrıca Brandy adında bir üvey ablası, Braison adında bir erkek kardeşi ve Noah adında, Miley gibi aktris olan bir kız kardeşi vardır. Anne ve babası onun iyi bir geleceği olacağını düşünerek ona Destiny Hope (İngilizcede, "Destiny" Kader, "Hope" Umut) adını vermişlerdir. Sonraları sürekli gülümsediği için önce Smiley, sonra da Miley lakabını almıştır. Ayrıca Miley'nin ablası (Brandy) Miley'in yanında çalıyordu.

Heritage orta okulunda okudu ve orada amigo kız takımındaydı. Artık Options For Youth (Gençler İçin Seçenekler) adında bir okula gitti. Ayrıca Hannah Montana setinde özel öğretmeni de vardır. Anne ve babasının, Tennessee dışındaki çiftliğinde büyüdü. Miley Cyrus'ı üne kavuşturan dizi-film Hannah Montana, 2011 Mart ayında resmi olarak sona erdi.

Müzik kariyerinde Miley Cyrus

Who Owns My Heart - EP, SHE IS COMING, Bangerz (Deluxe Version) gibi albümleri çıkarmış, Younger Now, ' We Can' TSTOP ', Malibu gibi şarkıları dillerden düşmeyen Yabancı Pop türünün sevilen ismi Miley Cyrus, en güzel şarkılarıyla dinlenebilir. İlk albümünü 2008 yılında çıkaran Miley Cyrus, o tarihten bu yana milyonlarca insanın takdirini kazandı. Miley Cyrus yeni albümü SHE IS COMING ile 2019 yılında sevenleriyle buluştu.