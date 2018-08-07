ÇOK GEREKSİZ UZATMADIK MI?

Dome Otel meselesini gereksiz uzatmadık mı?

Başbakanlık bir “bilirkişi” heyeti oluşturmuştu.

Sonuç ne oldu, bilmiyorum.

Rapor çıkmıştır, muhtemelen...

…

CAS’ı yaşıyoruz, şimdi...

Battı!

İnsanlar yollarda…

“Bizi memur yapınız” talebi var.

KTHY gibi...

ETİ gibi...

Dome Hotel’in “günahı” bu mu?

BATMADI.

Kimseyi yollara dökmedi.

Kıyılarımızı altın tepside sunduğumuz onca turistik tesiste yüzde 80 yabancı işçi çalışırken, DOME’da hepsi yerli çalıştı.

Utandırmadı bu işletme kimseyi, mahcup etmedi.

Memuriyet istemedi.

…

İyi bir morale ihtiyacımız var.

Emeğin yanında!

Dome Otel’i bir örnek olarak turizm sektörünün önüne koymamız gerekiyor.

“Siz % 80 yabancı işgücüyle çalışan oteller, bakınız, görünüz, olabiliyormuş demek…”

Üstelik casinosu yok.

Var ama yok.

Kirasını Evkaf alıyor.

…

Dome Otel’den Vakıflar’a 390 bin lira ödeme yapılmış, geçen sene...

500 olsa ne olacak?

Ve banka değildir Dome Otel...

Tarihtir...

Gelenektir...

Emektir...

Ama daha önemlisi “yatırım” yapılmalıdır bu otele...

Özünü, kimliğini, siluetini değiştirmeden yatırım yapılmalıdır...

Ve çok daha fazla genç yetişmelidir buradan turizme, sektöre, geleceğe…

Turizm okulu gibi görmek gerekiyor, Dome Otel’i...

Yoksa...

“Para” görürsek sadece...

Kaç para kâr kalıyor 20 Temmuz Lisesi’nden, Anafartalar’dan kaç, Namık Kemal’den ne?

...

Dome Otel için atılacak imzalar moral olacaktır.

Hade...

Gecikmeden!