Fehime ALASYA

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda halka yapılan taslak sunumunun ardından planda hayati değişiklikler yapıldığını savunan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bölgedeki birinci derecede tarım toprakları üzerine inşaat yapılmasının önünün açıldığını ileri sürdü.

Bu talebin Tarım Bakanlığı’nın talebiyle İçişleri Bakanlığı’na yazılı olarak iletildiğini de savunan Refikoğlu, halkın görüşüne açılan plan ile şimdiki değişikliklerle yapılan plan arasında dağlar kadar fark olduğunu iddia etti.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise genel olarak tavırlarının tarım topraklarının korunması ve imar bölgelerin daha çok tarım dışı arazilere kaydırılması yönünde olduğu belirtildi.

Yakın zamanda İçişleri Bakanlığı’na bu yönde bir yazılı talepleri bulunmadığı belirten Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, konuya ilişkin Tarım ve Hayvancılık Dairesi tarafından geçmişte görüş raporlandığını ifade etti.

Söz konusu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Bakan ve basın sorumlularına ulaşmak mümkün olmadı.

Halka sunulan imar planı taslağına imara açılan arazilerin zaten çok fazla olduğunu anımsatan Merter Refikoğlu, bu yapılan girişimle çok daha fazla alanın imara açılması için zemin hazırlandığını kaydetti.

“Taslak İmar Planı dediğimiz aslında son noktaya getirilen planın halkın görüşüne açılması ve gerekli incelemelerin ardından aldığı görüşlerle bu plan son hale getirilir. Ama bu görüşe açılan plan ile şimdiki değişikliklerle yapılan plan arasında dağlar kadar fark var. Bunun sebebi de UBP kanadının planda imara açılan fazla alanlar şimdi çok daha fazlasına çıkarılıyor. Çok daha fazla alan imara açılıyor. Bu açılırken de Tarım Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Burada birinci derecede tarım topraklarının durumunu bilmediklerini, ellerindeki verilerin çok eski olduğunu ve bu topraklar üzerine inşaat yapılmasının önü açıldı.” dedi.

“Biz son günlerde İçişleri Bakanlığı’na böyle bir yazı göndermedik. Hayvancılık bölgeleriyle ilgili düşüncelerimiz önceden aktarıldı. Son dönemde bir yazışma yoktur. Tüm kurumlardan görüşler alındığı dönemde biz de görüş sunduk, bu şekilde spesifik bir girişimimiz olmadı” Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci

Emirali Deveci: “Bu şekilde spesifik bir girişimimiz olmadı”

Tarım Bakanlığı ise bu iddiaları yalanlayarak, yakın zamanda İçişleri Bakanlığı’na bu yönde bir talepte bulunmadıklarını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada genel olarak tavırlarının tarım topraklarının korunması ve imar bölgelerin daha çok tarım dışı arazilere kaydırılması yönünde olduğu belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, konuya ilişkin özetle şunları belirtti:

“Biz son günlerde İçişleri Bakanlığı’na böyle bir yazı göndermedik. Hayvancılık bölgeleriyle ilgili düşüncelerimiz önceden aktarıldı. Son dönemde bir yazışma yoktur. Tüm kurumlardan görüşler alındığı dönemde biz de görüş sunduk, bu şekilde spesifik bir girişimimiz olmadı.

Bünyemizdeki tarım ve hayvancılık dairesi görüşlerini önceden vermişti. Genel olarak tavrımız tarım topraklarının korunması ve imar bölgelerin daha çok tarım dışı arazilere kaydırılmasıdır.

Tüm yazılarımızda birinci sınıf tarım topraklarının imara açılmamasını her zaman talep ederiz ama bu noktalar şehrin içinde mi kalıyor, nerededir, bakılması gerek. Her şeye rağmen ülke menfaatleri içinde orta noktaya gelinen son noktayı, İçişleri Bakanlığı’ndaki taslağın son halini incelemedim.

Kaliteli tarım topraklarının iskâna açılmasını tabi ki istemeyiz. Mümkünse tarıma daha az kullanışlı alanları açılması yönünde genel bir görüş sunarız. Spesifik olarak, şurayı açın veya açmayın demeyiz.”

“İlk ilan edilen ve görüşe açılan plan ile şimdiki değişikliklerle yapılan plan arasında dağlar kadar fark var. Bunun sebebi de UBP’nin de baskısıyla yeni alanların imara açılmasıdır. Bölgedeki birinci derecede tarım toprakları üzerine inşaat yapılmasının önü açılıyor”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu

“İmar planının hiçbir anlamı kalmamıştır”

Tarım Bakanlığı’nın eski verilere dayanarak yaptığı talebinin de gerçeği yansıtmadığını anlatan Refikoğlu, “Ellerindeki veriler aslında 2015 yılına dayanan verilerdir, çok eski değil.

Üstelik taslakta zaten çok fazla arazi açılmıştı, buna gerek yoktu, kaldı ki yenilerini de açmak istiyorlar. Bu çok ama çok fazla…” dedi.

Şu anda yapılanlarla, halka sunulan taslak arasında çok fazla değişiklik olduğunu dile getiren Refikoğlu, “Planın son noktasına gelirken, bunları da açmalarıyla bu imar planının hiçbir anlamı kalmamıştır.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışılan ve büyük tartışmalara neden olan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Ağustos ayı ortalarında yavaş yavaş sonuna gelinmişti.

Planın son taslağı danışma toplantısı ile halka sunulmuş, plana ilişkin ayrıntılı ve detaylı bilgiler tüm kesimlerle paylaşılmıştı.