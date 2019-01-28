"Çok çalıştık, düzenli soru çözdük, mutluyuz"

Geçtiğimiz Cumartesi yapılan Koleje Giriş Sınavı’nın birinci basamağının sonuçları aynı gün açıklandı. Aynı puanı alarak birinciliği paylaşan çocuklar, deneyimlerini anlattı.

Koleje Giriş Sınavı’nın birinci basamağı, 26 Ocak Cumartesi günü yapılıp, aynı gün sonuçlar açıklanmıştı. Yedi merkezde 2091 öğrencinin katıldığı sınavda, yüz soru üzerinden 98 puan alarak birinci gelen öğrenciler Nil Hanaz ve Arhan Kavuklu, ikinci basamak için de umutlu olduklarını anlattı. Artı Eğitim Merkezi’nde eğitim görerek iki senedir sınava yoğun bir tempo ile hazırlanan çocuklar, aldıkları sonuçtan çok memnun. Öğretmenleri ve aileleri, çocuklara bu süreçte destek olup yanında bulunduklarını, sonuçtan gurur duyduklarını belirtti. Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, sınava katılan öğrencilerinin %70’inin başarılı sonuç aldığını kaydetti.

Heyecan, sevinç ve merak duyguları karmaşası yaşayan minikler, tüm çabalara değen bir sonuç aldıklarını söylediler. Çocuklar, sınava nasıl çalıştıklarını ve nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattılar.

Nil Hanaz: “Çok kolaydı”

“Sınavdaki başarımı, dersteyken konsantre olup öğretmenimi dinlemeye borçluyum. Çok fazla çalıştığımı, soru çözdüğümü söyleyemem. Hem okulda hem de Artı’da dersi dinleyip, öğretmenin söylediklerine kulak verdim. Çok heyecanlanmadım, stres de olmadım. Deneme sınavlarına sık sık katıldığım için, Cumartesi günü sınavda ne yapmam gerektiğini biliyordum ve hazırlıklıydım. KGS’nin ikinci basamağında da iyi bir sonuç almayı umuyorum. Kolej’de okuyup, iyi bir eğitim almak istiyorum. Üniversite için yurtdışı hayallerim var. Koleje Giriş Sınavı’na hazırlanan diğer arkadaşlarıma da, telaş yapmamalarını ve dersi iyi dinlemelerini öneririm.”

Arhan Kavuklu: “Çok mutluyum”

“Çok düzenli çalışıp, soru çözdüm. İki senedir sınava hazırlanıyorum. Deneme sınavlarına katıldım ve bunlardan da iyi sonuçlar aldım. Sınav günü biraz heyecanlandım ancak iyi hazırlandığım için sonuçlarım güzel geldi. İkinci basamakta da aynı sonuçları alarak, TMK’yı kazanmak istiyorum. Hayalim hep dedem gibi olmaktır. Ben de ileride kendisi gibi finansçı olmak istiyorum. Hep düzenli çalışarak, soru çözdüm. Koleje Giriş Sınavı’na hazırlanan diğer arkadaşlarıma da, sorumluluklarını bilerek disiplinli çalışmalarını öneririm.”

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz: “Gururlu ve mutluyuz”

“Çok yoğun ve zorlu bir süreçten geçtik. Hem öğrencilerimiz, hem de bizler hafta sonu dahil çalıştık ve tüm çabamıza değdi. Nil ve Arhan’ın deneme sınavları da iyi geçmişti. Ben bu sınavdan iyi sonuç alacaklarından emindim. Koleje Giriş Sınavı’nın ilk basamağından bu kadar iyi bir sonuç almaları bizler için çok gurur verici. Yine sıkı çalışma ile ikinci basamaktan da olumlu sonuçlar alacağımızı umuyorum. Prensip olarak, başarının tesadüf olmadığına inanıyoruz. Aileler de bu süreçte çocuklarına tam destek oldu. Dün iki öğrencimiz de gergin değildi. İki senedir bu sınava hazırlanıyorlar ve çok fazla soru çözmüşlerdi, tecrübeliydiler. Sistemli çalışmanın her zaman faydası olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz.”