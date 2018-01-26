Hüseyin ÖZBARIŞCI

Galatasaray'ın U19 takımında denenen Kıbrıslı Türk genç oyuncu Emre Soytürk, düşüncelerini YENİDÜZEN’e anlattı. Genç oyuncu, tarif edilemeyecek bir mutluluk içerisinde olduğunu ve çok çalışması gerektiğine işaret etti.

Soytürk: “Çalışmalar iyi gidiyor”

Kıbrıslı Türk genç oyuncu Emre Soytürk, sarı kırmızılı takımda çalışmaların son derece iyi gittiğini aktararak, çalışmaların bir o kadar da yoğun gittiğinden bahsetti. Hatırlanacağı üzere, sarı kırmızılı ekibin teknik heyeti genç oyuncu için ilk izlenimleri olumlu yönde olmuştu.

“Benim için gurur verici…”

Emre Soytürk, Galatasaray gibi köklü bir kulüpte antrenmanlara çıktığı için kendisi için hem de ülkesi adına gurur verici olduğunu belirtti. Soytürk; “ Özelde benim, genelde ise ülkem açısından gurur verici bir durum. Çok mutluyum ancak mutlu olmakla bitmiyor. Şimdi daha çok çalışmam gerekiyor. Buraya gelmemde üzerimde emeği geçen herkese ve başta aileme teşekkür ederim. Ayrıca bu noktalara gelmiş olmamda önemli rolü olan Esentepe camiasına da teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.