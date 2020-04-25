Çoğunluk ‘geri dönmek’ istiyor

Dila ŞİMŞEK

Salgın sürecinde, çalışmak veya eğitim almak amacıyla adada bulunan birçok kişi ülkesine geri dönerken, binlerce kişi de burada kaldı.

Çalışma Bakanlığı ve Eğim Bakanlıkları’nın kayıtlarına göre ülkede 11 bin yabancı işçi, 27 bin de yükseköğrenim öğrencisi bulunuyor.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 11 bin yabancı işçinin 9 bininin TC uyruklu olduğunu, birçok kişinin Türkiye’ye dönmek için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Sucuoğlu, Türkiye’deki ilgili yetkilerle görüşülerek, sefer ayarlanabileceğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, ülkedeki kayıtlı ve kayıtsız işçiler için katkı hazırlığında olduklarını, Maliye Bakanlığı ile bütçe görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ise, 30 Bin öğrencinin ülkeden ayrıldığını, 27 Bin öğrencinin kaldığını açıkladı.

Bazı öğrencilerin memleketlerine dönmek için konsolosluklarına başvurduklarını da söyledi.

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe, büyük bir belirsizlik olsa da DAÜ’nün gıda başta olmak üzere, ihtiyaçlı öğrencilere her türlü erzak yardımının yapıldığını kaydetti.

Gökçe, yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz yemek verilmeye başlandığını da anlattı.

Öğrenciler yardım bekliyor…

Yabancı Öğrenciler Temsilcisi Achiri:

“Yardım paketleri doğru adrese ulaşmalı, koordinasyon sorunu yaşıyoruz”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yükseköğrenimde eğitim alan yabancı öğrencileri temsil eden VOIS Kıbrıs Başkanı Emmanuel Achiri, öğrencilere yapılan gıda ve erzak yardımlarının doğru adreslere ulaşılması için çalışıldığını kaydetti. Özellikle kampüs dışındaki öğrencilere üniversitelerin çok az yardım sağladığını savundu. Öğrencilerin çoğunluğunun memleketlerine geri dönmek istediğini ifade eden Achiri, uçak seferi ayarlanmasının çok zor olduğunu, öğrencilerin ülke konsolosluklarına başvurduklarında, KKTC tanınmamış bir ülke olması nedeniyle olumlu cevap alamadıklarını anlattı.

Öğrencilere ulaşma ve yardım paketlerini koordine etme konusunda yetkililerin zorluk yaşadığını ifade eden Achiri, ilk kez karşılaşılan olağanüstü bir durum yaşadığımızı, bunun normal olduğunu söylese de, daha sistematik olma çağrısında bulundu. Achiri, yabancı öğrencileri temsil eden Vois Kıbrıs’a, 2011 öğrencinin yardım paketi için başvurduğunu dile getirdi. Bu öğrencilerin Girne, Mağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke bölgesinden olduğunu kaydeden Achiri, farklı üniversitelerde eğtiim gördüklerini de ekledi. Achiri, yardım paketlerinin ihtiyaçlı olmayan kişilere de ulaştığını söylerken, önceliğin ekonomik açıdan zorluk çeken öğrenciler olması gerektiğini anlattı. “Özellikle kampüs dışında kalan öğrencilere paketlerin ulaşmasında üniversiteler zorluk yaşıyor. Bunun yanı sıra, kesinlikle okula harcını yatıramamış, kayıt yapamamış öğrencilere de yardım paketi ulaştırılmalıdır. Bu öğrencilerin harçlarını ödeyememesinin bir nedeni olduğu unutulmamalı ve en çok ihtiyaçları olduğu anda yalnız bırakılmamalıdır” şeklinde konuşan Achiri, öğrencilere yardım eden tüm iş insanları, siyasiler, gönüllüler ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerin çoğunluğunun memleketlerine geri dönmek istediğini ifade eden Achiri, uçak seferi ayarlanmasının çok zor olduğunu, öğrencilerin ülke konsolosluklarına başvurduklarında, KKTC tanınmamış bir ülke olması nedeniyle olumlu cevap alamadıklarını anlattı. Achiri, ülkelerin Türkiye üzerinden bir uçuş ayarlanması talebinde bulunduğunu ancak salgın nedeniyle bunun zor olduğu kadar, maddi açıdan pahalı olduğunu da vurguladı.

Achiri, gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra, kadın öğrencilere hijyenik pedlerin de sağlanması gerektiğini belirtti.

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe: “Gıda ve erzak yardımı yapılıyor”

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe, büyük bir belirsizlik olsa da DAÜ’nün gıda başta olmak üzere, ihtiyaçlı öğrencilere her türlü erzak yardımının yapıldığını ifade etti. Hiçbir öğrencilerinin mağdur edilmeyeceğini kaydeden Gökçe, salgın sürecinde alınan kararlara göre hareket edeceklerini ve ders ile mezuniyetlerin de buna göre koordine edileceğini bildirdi. Haziran ayında salgının azalmasını umduklarını dile getirdi.

YÖBİS Müdürü Ziya Öztürkler: “27 Bin öğrenci hala ülkede”

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, şu anda ülkede 27 Bin yükseköğrenim öğrencisi olduğunu, 30 Bin öğrencinin ise memleketlerine döndüğünü kaydetti. Öztürkler, ülkede bulunan öğrencilerin 9 Bininin TC uyruklu, 18 Bininin ise uluslararası ülkelerin yurttaşları olduğunu kaydetti. Öğrencilerin bir kısmının ülkelerine dönmek için kendi konsolosluklarına başvurduklarını ifade eden Öztürkler, bu konuda bir çalışma olduğunu söylerken, ülkede kalmayı tercih eden öğrencilerin de olduğunu vurguladı. Öztürkler, “Üniversiteler öğrencilerine internet sağladı. Öğrenciler internet üzerinden derslerine devam ediyor, sınavlarını yapıyorlar. Derslerde devam zorunluluğu da mevcut… Sürecin takipçisiler” şeklinde konuştu.

Öztürkler, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvuran ihtiyaçlı öğrencilere gıda yardımı da sağlandığını söyledi.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“Yabancı işçilere katkı sağlamak için bütçe görüşmesi yapıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ülkede 11 Bini aşkın yabancı işçi olduğunu, bu kişilerin 9 Bininin TC uyruklu işçiler, 2 Bininin ise üçüncü ülkelerden vatandaşlar olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, dün BRT’ye yaptığı açıklamada ise KKTC’de şuan 15 bin 3’üncü ülke, 20-22 bin de TC çalışanı olduğunu belirtti. Özellikle Türkiye vatandaşı işçilerin, ülkelerine dönme talebi olduğunu belirten Sucuoğlu, Türkiye’nin karantina merkezlerinin tamamen dolu olması nedeniyle sefer sağlanamadığını ifade etti.

Bakan Sucuoğlu, Türkiye’de karantina merkezlerinde yer açıldıkça talepte bulunan işçiler için sefer ayarlanabileceğini dile getirerek, yakın zamanda 550 öğrencinin de bu şekilde memleketlerine döndüğünü söyledi. Sucuoğlu, “Burada kalan ve ihtiyaçlı olan işçiler de var. Maliye Bakanlığı ile bütçe görüşmeleri yapıyoruz, kayıtlı ve bir şekilde kayıtsız duruma düşmüş ihtiyaçlı işçilere de katkıda bulunma düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.