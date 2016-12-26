ÇOCUKLUĞUMUZUN GİRNE'Sİ





12 yaşından 18'e kadar tam 6 yılım geçti Girne'de...

Çatalköy'den Anafartalar'a otobüsle gider, otobüsle gelirdik.

Savaş çıkmasa, göç etmemiş olsak başka bir güzergahta geçecekti o yıllar.

Girne biz köy çocukları için kentti.

Ulaşım zordu, okul saatleri dışında Girne'ye bazen hafta sonları giderdik

ama akşam üzeri dönerdik mutlaka. Son otobüs saatinden sonra köye dönüş

zordu çünkü...

Okul günlerinde de kenti gezme şansımız pek azdı.

Sınav haftalarında ya da öğleden sonraları ders olan -sanırım pazartesi ve

perşembe- günlerde limana gider, dolanırdık arkadaşlarla...

Eh, bazen de dersten kaçtığımız olurdu, müdürden sert fırça yemeyi göze

alarak...

Çünkü Girne 'bizim'di.

* * *

Girne'yi çok severdik biz...

Çocukluk, ilk gençlik yıllarımızda önemli izleri var kentin.

20 Temmuz panayırlarına gitmek, biz köylü çocukları için bulunmaz bir

nimetti.

Çarpışan arabalara binmek, pamuk şekeri yemek, bilardo denilen bilyeli

çekilişten oynayıp hediye kazanmak hoşumuza giderdi.

Ya da belki de o kalabalıkta yürümek bile tek başına bir eğlenceydi bizim

için.

Girne'de gençlerin gittiği mekanlar vardı o zamanlar da... Doğum günleri

de düzenlenen Rocks Disco vardı mesela...

Kilim Pastanesi, en sık gittiğimiz yerdi. Çilekli dondurmasının tadı

damağımızdan hiç gitmedi.

Sonra Mr. Bob's da açılmıştı, oraya da gider, kremalı dondurma falan yerdik.

Bilal Dayı'nın şeftali kebabı, ilerleyen yaşlarda gittiğimiz Little

Arif'in restoranı ve daha birçok sembol mekanıyla Girne 'bizim'di.

* * *

Okul yıllarında sık sık gittiğimiz limanda vaktin nasıl geçtiğini fark

etmezdik.

Kış günlerinde, hele fırtınada denizden yükselip kayalarda patlayan

dalgalarla adeta oyun oynardık.

Bir seferinde bu oyun pahalıya mal olmuş, Mendirek'in tam arkasında birkaç

kişi sırılsıklam ıslanmıştık.

Ama ne gam?

Gençtik ve Akdeniz'in soğuk suyu, damarlarımızdan akan kanın ısısında

hemen ılıklaşıveriyordu.

Böylesi ufak tefek kazalar sorun değildi.

Ders saatleri dışındaki zamanın çoğunu geçirdiğimiz futbol sahasında

elimiz, ayağımız sürekli kanar, oramız buramız sürekli berelenip morarırdı

ama sorun değildi.

Girne 'bizim'di.

* * *

6 senelik okul döneminde çok yağışlı yıllar olduğunu hatırlıyorum.

Dolulardan her taraf beyaza bürünmüştü her yer bir seferinde...

Kar anda arada yağardı.

Tipik Kıbrıs iklimi yani...

Küresel ısın a nedeniyle mevsimler şaşırıyor, yağışlar şiddetli düşüyor,

sıcaklar ve soğuklar daha sert geliyor artık.

Ama geçmişte de çok ağır yağışlar olmuyor değildi.

Oluyordu ve biz cam kenarında oturup "Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap

kızı camdan bakıyor" şarkısını söylüyorduk, keyifle...

Öyle sel baskını, su baskını kaygısı yoktu insanlarda...

Ev azdı.

Otel azdı.

Apartman neredeyse hiç yoktu.

Derelerin önü boştu.

Kıyılar hala bakirdi.

Ve gökten yağan su hem toprağa, hem denize kolayca erişirdi.

Çünkü Girne 'bizim'di.

Çocukluğumuzun Girne'si...