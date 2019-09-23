"Çocukluğumu çaldınız, nasıl cüret edersiniz!"

Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi, Genel Sekreter Antonio Guterres'in konuşmasının hemen ardından, başlattığı okul grevi küresel çapta yayılan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in şimdiden izleyen herkesi alt üst eden konuşmasıyla sürdü.

Greta Thunberg'in konuşmasının tam metni şöyle:

"Bütün bunlar yanlış. Ben burada dikiliyor olmamalıydım. Okyanusun öteki tarafındaki okuluma dönmüş olmalıydım. Yine de hepiniz benden umut bekliyorsunuz? Nasıl cüret edersiniz!

"Boş sözlerinizle benim hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız. Ama buna rağmen şanslılardanım. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor.

"Bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel bir yokoluşun başlangıcındayız. Ve bütün konuştuğunuz para ve ekonomik büyüme masalları.

"Nasıl cüret edersiniz?

"Aciliyeti anladığınızı söylüyorsunuz ama...

"Bilim 30 yıldan fazla süredir kristal kadar net. Hala yüzünüzü çevirmeye ve hala politikalarınız ve çözümler hiçbir yere varmazken yeteri kadarını yaptığınızı söylemeye nasıl cüret edersiniz.

"Bugünkü emisyon seviyeleriyle, kalan CO2 bütçemiz 8.5 seneden önce tükenecek.

"Bizi 'duyduğunuzu' ve aciliyeti anladığınızı söylüyorsunuz. Ama ne kadar üzgün ve kızgın olsam da buna inanmak istemiyorum.

"Çünkü durumu tam olarak anladıysanız ve buna karşın harekete geçmemeye devam ediyorsanız, bu sizi kötü yapar. Ve ben buna inanmayı reddediyorum.

"Sonuçları birlikte yaşamak zorundayız"

"Popüler fikir olan emisyonları 10 yılda yarı yarıya azaltma fikri, bize sadece 1.5 derece sınırı ve insan kontrolünün ötesinde geri dönüşü olmayan zincirleme reaksiyonlarıa başlatma konusunda yarı yarıya şans veriyor.

"Belki %50 şans sizin için kabul edilebilir. Ancak bu rakamlar, dönüşü olmayan noktaları, çoğu beslenme döngüsünü, toksik hava kirliliği altında saklanan ısınmayı içermiyor.

"Ayrıca benim ve benim çocuklarımın jenerasyonunun henüz başında olan teknolojilerle sizin emisyonlarınızın bulunduğu milyarlarca ton havayı emmesine güveniyorlar.

"Biz bu %50 riski kabul edemeyiz -sonuçlarını birlikte yaşamak zorundayız.

"Gelecek nesillerin gözleri üzerinizde"

"Hükümetlerarası İklim Değişimi paneli verilerine göre 1.5C derecelik sıcaklık artışının altında kalma şansının %67 olması için , 1 Ocak 2018'deyken, dünya capinda 420 gigatonluk karbondioksit salınımı hakkı kalmıştı. O rakam simdiden 350 gigatonun altına düştü.

"Bugünkü emisyon seviyeleriyle birlikte, kalan CO2 bütçesinin tamamen sekiz buçuk yıldan daha az bir sürede tükeneceğini tahmin ediyoruz.

"Bugün bu rakamlara uygun olarak sunulan hiçbir çözüm veya plan yeterli olmayacak. Çünkü bu rakamlar çok rahatsız edici. Ve siz hala bunu söyleyecek kadar olgun değilsiniz.

"Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Fakat gençler ihanetinizi anlamaya başladı. Gelecek nesillerin gözleri sizin üzerinizde.

"Eğer bizi başarısızlığa uğratmayı seçerseniz, sizi asla affetmeyeceğimizi söylüyorum. Bundan kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Tam burada, tam şu an çizgiyi çizdiğimiz yer. Dünya uyanıyor. Ve değişmek istiyor, beğenin ya da beğenmeyin.