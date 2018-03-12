Çocuklar “Karagöz”ü sevdi

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında bugün Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun Çocuklar için düzenlediği ve İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Karagöz” adlı gölge oyunu sahnelendi. Oyun minik izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Oyuna, Çatalköy ilkokulu, Doğa İnternational Schools ve Girne Amerikan College’den minik tiyatro severler katıldı.

Oyunun sonunda Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik , oyunun yazarı İzel Seylani’ye ve ekibine teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.