Çocukların kavgası poliste son buldu

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Yaralama, Kanunsuz Bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık’ suçları ile tutuklanan

S.G., A.A., Z.B., M.A., M.A., A.A., M.E.T., Y.U., M.A.B., ve İ.U., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, zanlıların 12 Temmuz tarihinde saat 00.30 raddelerinde Kızılbaşta bulunan Barış Manço parkında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurup, bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından katlanabilir bıçak ile İ.U.’nun sol serçe parmağı ve M.A.’nın sağ omuz altı ve sol arka sırtında kesikler meydana geldiğini mahkemeye aktardı.

Polis, tüm zanlıların aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, halen daha mesele ile ilgili aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi şu an devam eden kamera kayıtları olduğunu belirtti.

Polis, iki kişinin kimin tarafından yaralandığının tespit edilemediğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.