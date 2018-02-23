Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı desteği ile yürütülen ‘Çocukların Gözünden Barış’ isimli resim sergisi çocuklarla ve yetişkinlerle buluştu. Sergi, çalışmanın yürütücülüğü yapan Azize Ummanel tarafından düzenlendi ve sergide yer alan resimlerin sahipleri çocuklar tarafından açıldı.

Yaşları altı ile on arasında değişen 15 Kıbrıslı Türk ve 8 Kıbrıslı Rum çocukla çalışan Ummanel, proje ile ilgili şu bilgileri paylaştı; çocuklara “Barış” kavramının onlara ne ifade ettiği sormuş, ardından da bu kavramla ilgili hissettiklerini resmetmelerini istemiştir. Çalışmaya katılan birçok çocuk, “Barış” kelimesinin onlara arkadaşlığı çağrıştırdığını ve arkadaşların zor zamanlarda birbirlerinin yanında olduğunu söylemişlerdir. Öte yandan bazı çocuklar “Barış” kavramını özgürce oyun oynamak, sarılmak ve aşka benzetirken, bazıları da “Barış” kavramının onlara sevgi, saygı, öpmek ve uyum içerisinde olmayı çağrıştırdığını belirtmişlerdir.

Ummanel, bu tür çalışmaların üzerinde yaşadığımız coğrafyada etkili olabileceğini belirtirken, çocukların gözünden “Barış” gibi kavramların nasıl anlamlandırıldığını bilmenin geleceğin gerçek sahiplerine daha yaşanılır bir dünya bırakmak için önemli olabileceğini vurguladı.