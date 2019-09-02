“Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakalım”

Devrim DEMİR

Bir yıl önce muhtarlık seçimlerini kazanarak Akçay köyünü güzelleştirmek için kolları sıvayan genç muhtar Uğur Dereliköylü, köyde birçok yeniliğe imza atmaya devam ediyor.

350 hane, bin 200 nüfusu olan Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde birçok başarıya imza atan muhtar Uğur Dereliköylü yaptıkları ile Akçaylıların takdirini topluyor.

Son bir yılda birçok yeniliği köye taşıdığını anlatan muhtar Dereliköylü, önemli ihtiyaçlardan biri olan sağlık ocağının hizmete girdiğini belirtti.

KÖY GÜZELLEŞTİ… 350 hane, bin 200 nüfusu olan Akçay köyünde, yollardan, tarihi çeşmelere, kültür binasına kadar köyde birçok yenilikle köyü renklendiren Dereliköylü, “Köyümüz giderek güzelleşiyor” dedi.

Tarihi çeşmeler tadil edildi, sosyal etkinlik binası kazandırıldı

Akçay köyünde 1950 yılından bu yana akmayan, tadilat bekleyen tarihi çeşmelerin tadil edilerek köye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Dereliköylü, yaptıklarının bununla sınırlı kalmayarak muhtarlık ve sosyal etkinlik binasının da köye kazandırıldığını kaydetti.

“Sokak kütüphanesi ile köy güzelleşti”

Muhtarlık olarak projeleri arasında, köyde bir kültür evi oluşturmak için adım attıklarını ifade eden muhtar, Atatürk büstü yapımının tamamlandığını, büstün yapımını komutanlığın üstlendiğini, çevre düzenlemesini ise Güzelyurt Belediyesi’nin yaptığını kaydetti.

Şehitler çeşmesinin yanı sıra, köyde sokak kütüphanesi de yarattıklarını ifade eden Dereliköylü, “Akçay halkı hayvancılıkla uğraşmakta. Sütlerin bir yerde toplanması için süt alım merkezini oluşturduk. Köydeki eski binalarımızı restore ettik. Yol kenarları için birçok önlemler aldık” dedi.

Aktif bir muhtarlık

Akçay köyünün içinde bulunan ağılların köyün dışına alınmaya başladığını kaydeden Dereliköylü, yeni mezarlık yerini belirlediklerini ve alt yapısına başladıklarını kaydetti.

Okulun binasının yenilenmeye devam ettiğini ifade eden Uğur Dereliköylü, kadınların üretim sağlayabileceği bir alan yaratmaya çalıştıklarını, çocukların daha güzel bir eğitim alması için birçok yenilik içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Dereliköylü köydeki gençlerin göç etmemesi için de gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.

Dereliköylü, “Köyümüzde çok sayıda yenilik yaptık. Gençlerimiz göç etmek istemiyor, bu yüzden yetkililer köyde gençlerimize kırsal kesim alanı açsınlar” dedi.

Köylere gereken önemi verin

Ülkeyi yönetenlerin köylere gereken önemi vermesi gerektiğine de değinen Dereliköylü, köydeki merkezlerin iç donanımının gönüllü vatandaşların bağışlarıyla yapıldığını belirtti.

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