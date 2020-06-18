“Çocuklarıma babalarını yine göremeyeceklerini söyleyeceğim”

“Çıkan yazılı başında Güney’in ilk geçiş için PCR testi istediğini ardından random test yapılacağını, işçiler, hastalar ve özel durumda olanlar için geçiş sağlanacağının açıklamaları yer aldı… Özel durum ilkesinin bizi de kapsayacağını sandık, daha insani ne olabilir ki babalarından ayrı kalan çocuklardan başka…”

Sağlık sorunları nedeniyle çocukları ile birlikte güneyde yaşayan Özsel Tatlısu, işinin ve ailesinin kuzeyde olduğuna dikkat çekerek bir süre önce kuzeye geçebileceklerini öğrendikleri zaman çok sevindiğini ancak durumun tahmin ettikleri gibi olmadığını söyledi, geçişlerdeki karmaşayı anlattı.

“Aylardır babalarını göremeyen çocuklarım var, işim kuzeyde, ailem kuzeyde” diyerek sosyal medyadan bir paylaşım yapan Tatlısu, kuzeyden güneye geçişte bir defaya mahsus PCR testi kabul edilerek geçiş olabileceğini ancak bu geçişin ardından 1 Temmuz'a kadar güneyde kalma koşulu olduğunu öğrendiğini yazdı. Özsel Tatlısu, “Yani Babalar Günü için kuzeye geçen işçilerimiz de geri güneye dönüş yapamaz” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Merhabalar, bilenler bilir, sosyal medyadan çok paylaşım yapmayı sevmiyorum..

Ama dünden beri bu postu paylaşıp paylaşmamak için kendimle mücadele ediyorum…

Yaklaşık 2 yıldır sağlık sebepleriyle çocuklarımla güneyde yaşıyoruz… 9 Mart’tan beri risk grubunda da olduğumdan karantina koşullarıyla yaşıyoruz… Aylardır babalarını göremeyen çocuklarım var, işim kuzeyde, ailem kuzeyde… 20'sinde kuzeye geçebileceğimizi öğrendiğimizde havalara uçtuk, gerekli koşulları yerine getirmek için harekete geçtik, içimizi umut kapladı.. Çıkan yazılı başında Güney’in ilk geçiş için PCR testi istediğini ardından random test yapılacağını, işçiler, hastalar ve özel durumda olanlar için geçiş sağlanacağının açıklamaları yer aldı.. Özel durum ilkesinin bizi de kapsayacağını sandık, daha insani ne olabilir ki babalarından ayrı kalan çocuklardan başka.. Yanılmışız.. Yanıldığımız tek konu bu olsaydı keşke.. Dün emin olmak için sınır kapısına gidip yetkililerden bilgi almak istedim, iyi ki de gitmişim.. Basına sağlıklı yansımayan bir durum daha söz konusu çünkü.. 8 Haziran’da güneyin yaptığı açıklamada net bir ibare yer alıyor çünkü.. Kuzeyden güneye geçişte 1 defaya mahsus PCR testi kabul edilerek geçiş 1 Temmuz’a kadar güneyde kalma koşuluyla kabul ediliyor, yani Babalar Günü için kuzeye gecen işçilerimiz de geri güneye dönüş yapamaz.. Şimdi, daha dün sabah havalara uçan çocuklarıma, babalarına artık sarılabilecekler mi sorularında verdiğim yanıtla danslar eden kuzularıma, babalarını yine göremeyeceklerini söyleyeceğim..