Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, her yıl 23 Nisan’da çocuklar için güzel temenniler dile getirmenin geleneksel olduğunu, ancak kendilerinin konuşmak yerine çocukların geleceği için somut projeler ortaya koyduklarını söyledi. Benli, “Çocuklarımızın çağdaş yarınları için çalışıyoruz” dedi.

Gönyeli Belediyesi’nin ortaya çıkardığı eserlerle çocuklara seslendiğini belirten Benli, “Eğitimden sosyal yaşama, sanattan kentsel dönüşüme kadar yarının çocukları için yarattıklarımız ortadadır” diye konuştu.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gönyeli İlkokulu öğrencileri Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret etti.

Çocuklar ve öğretmenleriyle görüşmesinde konuşan Benli, ülkenin en donanımlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni hem kente, hem de çocuklara kazandırmanın sevinci içerisinde olduğunu söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, sayıları bir elin parmaklarını dahi geçmeyen çocuk parklarının, bugün, Gönyeli’nin dört bir yanında yer aldığını anımsatarak, “Kentimizde 33 çocuk parkımız ve oyun alanımız vardır, yenileri için de projelerimiz devam etmektedir” diye konuştu.



Benli, Gönyeli İlkokulu’nun 16 dersliğinin yenilendiğini de ifade ederek daha sosyal ve özgüvenli gençlerin yetişmesi için Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ni hayata geçirdiklerini belirtti.



“Çocukları küresel koşullara uygun yetiştirmeliyiz”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, yeni dünya düzenine uygun nesillerin yetişmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Benli şunları söyledi.

“Dünya artık avuçlarımız içerisinde toplanmıştır. İletişim çağının avantajlarını hep birlikte yaşarken, çocuklarımızın sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesi için de gerekli projeleri üretmek görevimizdir. Atatürk’ün çağdaş medeniyet seviyesine yükselme ödevini, kentimizi dönüştürerek kendimize görev biliyoruz.”



Parklar

Benli, çocuklar için 33 parkın olduğu bir belediyenin belediye başkanı olduğunu ifade ederek bu parkların yapımının devam ettiğini söyledi.

Çağdaş ve tam donanımlı okul binalarının yapımına katkı koyduklarını kaydeden Benli, Gönyeli İlkokulu’nun 16 dersliğinin yenilendiğini belirtti.

Bu yardımlarının Eğitim Bakanlığı’nın katkıları ile daha da ileriye taşınacağını kaydeden Benli, birkaç yıl içerisinde bütün okulun yenileneceğini belirtti.

Benli, geçen günlerde Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ne öğrencilerin taşındığını ve ülkenin en güzel, en modern okul öncesi binasını yaptıklarını belirtti. Daha sosyal daha özgüvenli gençlerin yetişmesi için Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ni hayata geçirdiklerinin altını çizen Benli, çocuklar için resim kursları, paten kursları, tiyatro kursları, satranç eğitimleri, masa tenisi kursları, akıl oyunları, heykeltıraşlık kursları, müzik enstrüman dersleri, basketbol dersleri gibi dersler verildiğini kaydetti.



Çocuklar başkan koltuğunda

Benli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde belediyeyi ziyaret eden Gönyeli İlkokulu öğrencilerine hediyeler de verdi.

Gönyeli Belediye Başkanı koltuğuna da oturan çocuklar, isteklerini ve temennilerini Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye iletti.

Gönyeli İlkokulu müdürü ve öğretmenleri de Benli’ye kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederken, Gönyeli’nin gelişimini takdir ettiklerini ifade ettiler.



Çocuk başkan, arkadaşlarının futbol sahası talebini işleme koydu

Gönyeli İlkokulu öğrencisi Kardelen Taş, kısa bir süreliğine de olsa Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’den görevi devraldı. Taş, belediye başkanı olarak arkadaşlarının “futbol sahası yapılması” talebini mühendis ve mali sorumlu ile toplantı yaptıktan sonra işleme koydu.



Öztüccar: “İyi yetiştirmek bizim görevimiz”

Gönyeli İlkokulu Müdürü Rauf Öztüccar ise ziyarette yaptığı konuşmada kendilerini kabul ettiği için Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye teşekkürlerini sundu.

Öztüccar, çocukları Atatürk’ün değerlerine ve yeniçağa ayak uydurabilecek şekilde yetiştirmenin tüm öğretmenlerin görevi olduğunu ifade ederek geleceğin büyükleri olarak burada bulunan çocukları en iyi şekilde yetiştireceklerini söyledi.