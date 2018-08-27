Çocuklarda kişilik duygusunun gelişimi
Kendi kendine kararlar vermesine izin verin. Basit kararlar almasına olanak sağladığınızda kendi kişilik duygusunun gelişmesine katkı sağlamış olursunuz.
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Menekşe Güner Özbilenler
Okul Öncesi Eğitim ve Gelişim Uzmanı
Çocuklar hemen hemen 18 aylıkken kendilerini bir birey olarak algılamaya başlarlar. Kendilerini isimleriyle tanıtırlar, kendi fotoğraflarına bakmaktan hoşlanırlar. 18. aydan sonra kendi yaşamlarında daha çok söz sahibi olmaya başlarlar istediklerini ve istemedikleri şeyleri belirtirler. Bu aşamada istediği şeyleri kendisinin yapmasına olanak verin, böylece kişiliğinin gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Bu dönemde;
- İşleri onun için kolaylaştırın. 2 yaşından sonra, sahip olduğu şeyleri düzenleyerek onlarla kendisinin ilgilenmesini sağlayın. Kolaylıkla giyip çıkarabileceği kıyafetler alın, lavaboya basamak koyarak elini yüzünü kendi yıkamasını sağlayın vb…
- Size yardım etmesini isteyin bu dönemde yardım görev değil, oyundur. Alışveriş çantalarını açmak, yemek masasını kurmaya yardım etmek, mutfağı süpürmek gibi basit işlerde size yardım ederken çocuk bir işi başarma ve aile yaşamında etkin rol alma duygusunu yaşayacaktır.
- Kendi kendine kararlar vermesine izin verin. Basit kararlar almasına olanak sağladığınızda kendi kişilik duygusunun gelişmesine katkı sağlamış olursunuz. Giyeceği kıyafeti kendi seçsin, alışverişte kendi istediği ayakkabıyı alsın vb.
- Bize sıradan gelen çoğu anne babanın ve eğitimcinin atladığı çocuğa seçenek ve seçim hakkı tanımak, kişiliğinin sağlıklı gelişebilmesi için çok önemli bir adımdır. Böylece gelecekte kendi kararlarını kendi verebilen, hayatına kendi seçimleriyle yön veren sağlam bir kişilik yapısına sahip bir yetişkin olacaktır.
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