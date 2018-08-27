Çocuklarda kişilik duygusunun gelişimi

Menekşe Güner Özbilenler

Okul Öncesi Eğitim ve Gelişim Uzmanı

Çocuklar hemen hemen 18 aylıkken kendilerini bir birey olarak algılamaya başlarlar. Kendilerini isimleriyle tanıtırlar, kendi fotoğraflarına bakmaktan hoşlanırlar. 18. aydan sonra kendi yaşamlarında daha çok söz sahibi olmaya başlarlar istediklerini ve istemedikleri şeyleri belirtirler. Bu aşamada istediği şeyleri kendisinin yapmasına olanak verin, böylece kişiliğinin gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bu dönemde;