Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Menekşe Güner Özbilenler

Kitaplar; çocuk gelişiminde önemli bir uyaran ve eğitim aracıdır. Özellikle dil, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıları çok önemlidir.

Kitaplar, çocukların;

- Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini genişletir.

- Zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerine katkıda bulunur.

- Dinleme yeteneklerini genişletir.

- Kelime hazinelerini geliştirir ve böylelikle kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlar.

- Problem çözme yeteneklerini geliştirir.

- Akıcı ve anlaşılır konuşma yeteneklerini geliştirir.

- Uykuya geçişlerini kolaylaştırır.

- Dış dünyayı tanımalarına öğrenmelerine yardımcı olur.

- Empati yeteneklerini geliştirir.

- Çocuk okuyup yeni bir şeyler öğrendikçe; merak etmeye; sorgulamaya ve daha çok okumaya başlar.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle çocuklarda kitap okuma oranı giderek düşmektedir. Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılır. Peki anne babalar çocuklarına kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapmalıdırlar?

- Çocuklar anne ve babaları model alırlar, bu yüzden iyi bir örnek olmak için anne ve baba kitap okumalıdır.

- Çocuklarınıza bebeklikten başlayarak kitap okuyun, kitabı tutmasına sayfaları çevirmesine fırsat tanıyın.

- Başlangıç her zaman önemlidir. İlk kitapları yaşına uygun, eğlenceli, kısa öyküler, ilginç resimler içeren kitaplar olmalıdır.

- Çocuğunuzla birlikte kütüphane ziyaretleri yapıp, kütüphaneye üye olun ve kütüphaneden kitaplar alın.

- Kitap okuma listesi hazırlayın, okuduğu her kitabı not edin.

- Evde kitap okuma saati olsun. Evdeki tüm bireyler o saatte yalnızca kitap okusun.

- Arkadaşlarının aileleriyle işbirliği içerisinde arkadaşları ile kitap değişimleri yaptırın.

- Ödül, hediye olarak ona kitap alın.

- Kitapları muhafaza edebileceği, birlikte düzenlediğiniz bir kitaplığı olsun.(küçük bir raf, dolap, kutu da olabilir.)

- Çocuk kitabı okuduktan sonra kitap hakkında sohbet edin, en sevdiği karakter kim, kitabın en etkileyici yeri neresiydi? Bu hikâyeyi sen yazsaydın değiştirmek istediğin bir bölüm olur muydu? Gibi sorular sorarak çocukların kitaplara karşı ilgisini arttırın.

- Son olarak birlikte bir hikâye yazın ve onu bir kitaba dönüştürün. Resimlerini kendisi çizip boyadığı kahramanlarını kendi yarattığı ve sonunu kendisinin yazdığı…

KİTAPLAR SESSİZ ÖĞRETMENLERDİR.(GELLİUS)