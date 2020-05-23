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Çocuklara giysi ve ayakkabı aldılar

Çocuklara giysi ve ayakkabı aldılar

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTKB) Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, Çağlayan Çocuk Yuvasındaki çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı  hediye etti.

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTKB) Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, Çağlayan Çocuk Yuvasındaki çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye etti.

Birlik yazılı açıklama yaparak, toplumsal dayanışmaya önem verdiklerini ifade etti ve salgın sürecinde maddi eğitim desteği  verdikleri gençlerin yanında  olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kadınlar Birliği, tüm halkın ve Müslüman aleminin bayramını da kutladı.

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