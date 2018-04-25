ÇOCUKLARA BİSİKLET ÇOK YAKIŞIYOR

Filiz Uzun

17 Yıllık eğitim/meslek yaşamımda yaptığım en önemli tespitlerden biri; yanlış bilineni değiştirmenin yeni şeyler öğretmekten çok daha zor olduğudur. Bilinçte var olanlar önemlidir. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren edinilen bilgiler ve bilinçte biriktirilenler çok önemlidir.

Çocukluk döneminde edinilen bilgilerin ileriki dönemlerde revize edilerek, temel bilgilere daha bilimsel, daha yeni eklemeler yapmak da en az doğruyu öğrenmek kadar önemlidir. Mesela ilkokul çağında hayvan sevgisi hakkında bilgi almayan var mıdır? Ya da temiz çevre, insanlara saygı, taşıt/yol bilgisi, hayat bilgisi vs. Ama tüm bu çocuklar büyüyor ve arabasının camından sokağa çöp atıyor. Hayvanlara zarar veriyor hatta insanlara. Ne oluyor da o minicik haliyle kedinin peşinde sevinçten uçarak koşan çocuk büyüyünce kediye tekme atar hale geliyor?

İlk öğretim bir insanın gelişim sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü zihinler taze ve bilinç boştur. Bu dönemde edinilen her bilgi, söylenen her cümle önemli bir yer tutar beyinlerde. Ve bundan sonraki öğrenme sürecinde tıpkı bir binanın temeli kadar önemlidir insan için. Bu anlamda ilk okul öğretmenlerine de çok iş düşmektedir, ailelere de. Sadece söylenenler değil yapılan davranışlar, gördükleri ve edindikleri deneyimler de bu anlamda önemlidir. Sigaranın zararlarını anlatan bir öğretmen tenefüste sigara içip izmaritini yere atıyorsa anlattıklarının bir anlamı yoktur. Ya da odanı temiz tutmalısın diyen bir ebeveynin arabasının camından dışarıya çöp atması.

Okulda öğrendikleriyle evde yaşanılanlar çelişmemeli ayrıca. Öğretmenler başka şey ebeveynler başka şey söylememeli. Öğrendikleriyle; evde, sokakta gördükleri bağdaşmalıdır.

Hiçbir çocuk katil, hırsız, uyuşturucu bağımlısı doğmuyor. Her çocuk güzel yaşamayı, güzel şeyler öğrenmeyi, sevgiyle, saygıyla büyümeyi ve iyi bir eğitim almayı hak ediyor.

İLK OKULDA BİSİKLET ETKİNLİĞİ

Bu hafta bir ilk okulun çok güzel bir etkinliğine davet edildim. Çok mutlu oldum ve elbette etkinliğe katıldım. Etkinlik bisiklet ve çocuklarla ilgiliydi. Kaçıramazdım. Şehit Ertuğrul İlkokulunun bisiklet sürme etkinliğiydi. Okulun İngilizce öğretmeni, bir bisikletçi olan Şerife Akcan önderliğinde, okul öğretmenleri ve okul aile birliğinin ortak yaptığı bir etkinlikti bu etkinlik. Bisiklet Sevenler Derneği ve Akcan Bisiklet sponsorluğunda yapıldı. Katılmakla ne iyi etmişim.

Bu bisiklet etkinliği sadece “bisiklet sürmek” etkinliği değildi bana göre. Bisiklet aracılığıyla çocuklara çok şey öğretildiğini düşünüyorum. Öncelikle ebeveynleriyle birlikte yapabilecekleri bir sosyal aktivite kazandıracaktır onlara. Spor alışkanlığı, spor çocukluk yaşlarında kazanılması gereken bir alışkanlıktır ve bisiklet her yaş dönemlerinde yapabilecekleri bir spor olması açısından çok önemlidir. Spor sadece sağlık amaçlı değildir. Spor disiplindir ayrıca. Özellikle bisiklet grup halinde sürüldüğü zaman çok şey öğretir size. Kendiniz kadar, süren diğer arkadaşlarınızı da korumanız gerektiğini öğretir size. Hem araçlardan hem de birbirinize çarpmamak adına. Bisiklet açık havada yapılan bir spordur ve doğanın, çevrenin de önemini kavramanız için önemli bir asktivitedir. Durduğunuz dinlendiğiniz her yerde çöp yığınları görmeyi hiçbir çocuk hak etmez. Bu bilinç en önemlisidir bana göre. Doğanın içinde olan herkes doğaya saygılı olur.

HER OKULA BİR BİSİKLETÇİ ÖĞRETMEN LAZIM

Şerife Akçan önderliğinde yapılan bu bisiklet etkinliğine çok fazla çocuk katıldı. Bazı çocukların bisiklet sürebilen ebeveynleri de. Bazıları ilk kez bisiklet sürüyordu ve çok heyecanlıydılar. Bisikleti olan çocuklar bisikletleriyle geldiler etkinliğe… Bisikleti olmayanlara Şerife Akcan’ın eşi bisikletçi Hüseyin Akcan, Akcan Bisikletten 30 adet bisiklet getirerek katkı koydu etkinliğe. Hem eş hem de bisikletçi dayanışması oldu. Ayrıca Hüseyin Akcan da etkinlikte sürerek çocukların kazasız belasız etkinliği tamamlaması için öncülük etti sürüşe.

Ne güzellerdi anlatamam. Ne heyecanlı. Komutlara nasıl uydular, her söylenileni dinlediler. Yol çizgisini hiç geçmeden üçerli sıralarını hiç bozmadılar. Yeter ki siz bize güzel, seveceğimiz etkinlikler yapın, biz de güzel güzel sizi dinleriz mesajı verdi çocuklar.

HER ÇOCUĞUN BİR BİSİKLETİ OLMALI

Keşke her çocuğun bir bisikleti olsa. Keşke her çocuk okul çantasını sırtına takıp bisikletine atlayarak gitse okuluna. Keşke okul bahçesinde yüzlerce park edilmiş bisiklet görsek Almanya, Hollanda ve diğer yabancı ülkelerdeki gibi. Keşke diye iç çekmekle olmuyor tabii. Harekete geçmek gerekiyor. Bunun için çabalamak, yapılan bu aktiviteleri çoğaltmak, çoğalmasına katkı koymak gerekir.

Bence bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye bir bisiklettir. Ancak bisiklet almaktan daha da önemlisi bisikleti sürmesine teşvik etmektir. Hafta sonu etkinliği olarak ailece birlikte sürmektir. Yoksa garajda yepizyeni duran bir bisikletinin olmasının hiçbir anlamı yoktur.

Böyle aktivitelerin artmasını diliyorum ben. Her çocuğa da bir bisiklet temin edilmesini. Okulların olduğu bölgelerde bisiklet yollarının ivedilikle yapılmasını ve çocukların okullarına bisikletle gitmelerini. Bisikletle okuluna giden çocuk bol oksijen alacaktır. Sabah sporunu yapmış ve okuluna yalnız ve kendi aracı ile gittiği için özgüveni gelişecektir. Şişmanlaması mümkün olmayacaktır. Bol su içecek ve birçok hastalıktan korunacaktır. Daha mutlu, daha enerjik olacaktır. Derslerinde daha başarılı olacaktır. Hem okula gitmeyi daha çok isteyecektir.

Çocuklarımız değerlidir. Beyinlerine ne ekerseniz onu biçersiniz. Bilinçlenmek önemlidir ve bunu küçük yaşlardan yapmak en doğru olandır.

Bu etkinlikte emeği olan Şerife Akcan’a okul öğretmenlerine, çocukları ile bisiklet süren ebevynlere, Bisiklet Severler Derneğine ve Akcan Bisiklet’e, Okul müdürü Hasan Eren’e, çocuklara bisiklet temin eden Hüseyin Akcan’a ve en mühimi de bisiklet süren her çocuğa sonsuz teşekkür ederim.

Etkinlik Fotoğrafları: Gürsel Benan tarafından çekilmiştir.