“Çocuklar, yeteneklerine göre meslek edinsin”

Dila ŞİMŞEK

Hayatı boyunca resim yapmayı hep çok sevmiş olan Kevser Duran, yakın zamanda duvar üzerine resim çalışmalarına da başladı... 18 yaşındaki Duran, resme ve sanata olan tutkusunu anlatıyor, ailelere “Çocuklarınızı sadece doktorluk, avukatlık gibi meslekler yerine, yeteneği olan mesleklere yönlendirin” çağrısı yapıyor.

Yeteneğini ve ilgisini çok küçük yaştan beri keşfeden ve çevresinden de hep güzel sevgiler aldığını söyleyen Duran, kendisini zamanla geliştirdiğini söylüyor.

“Bir işletmeci, mekanın duvarına çizim yapmamı teklif edince ilk gelirimi böyle elde ettim”

Yakınlarının kendisine dövme tasarımı, hediye için çizim gibi talepleri üzerine onlar için de çizim yaptığını belirten Duran, “Sonra sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımı, mekan sahibi biri gördü ve onların duvarına çizim yapmamı teklif etti. Ben de bu konuda hiç tecübemin olmadığını ama deneyebileceğimi söyledim” diye anlatıyor. İlk adımı böyle attığını ifade eden Duran, mekana gelen insanların da beğenisiyle görünürlüğünü arttırdığını kaydediyor.

“İnsanlarımız sanata veya sanatçıya değer vermiyor, bunu önemsiz görüyor”

İnsanların artık duvar kağıdı yaptırmaktansa çizmi tercih ettiğini söyleyen Duran, “Çoğu mekan artık dekorasyonlarını böyle yapar oldu. Ama Kıbrıs’ta bunu yapan çok az kişi var ve harcanıp gidebiliriz de... Çünkü insanlarımız sanata veya sanatçıya değer vermiyor, bunu önemsiz görüyor” diyor.

“Eğer herkes aynı mesleği yaparsa, hiçbir şey yürümez”

Ailelerin çocuklarını genellikle belli başlı mesleklere yönelttiğine değinen Duran, “Ancak bu yanlıştır çünkü aslında çocuğun ilgisi neye varsa onunla ilgili bir meslek edinmelidir. İnsan sevmediği bir meslekte başarılı da olamaz. Ben ressam olacağım desem eminimki çevremden buna karşı çıkıp ‘o işte para yok’ diyecek çok kişi vardır. Ama insanların bizi desteklemesi, demoralize etmemesi gerekir” diye anlatıyor.

Duran, sözlerne şöyle devam ediyor: “Eğer herkes aynı mesleği yaparsa, hiçbir şey yürümez. Herkes doktor olursa, aşçı kim olacak, tezgahtar kim olacak, çöpçü kim, sanatçı kim olacak?”