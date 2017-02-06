Çocuklar yaşadıkları kent Girne’yi çizdi…

Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuk ve gençlere yönelik organize ettiği “Yarı Yıl Şenliği” başladı.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, şenlik dün Bandabuliya’da resim atölyesi etkinliğiyle start aldı.

Etkinlikte, çocuklar eğitmen Bedia Kale yönetiminde yaşadıkları kent Girne’yi çizdi. Resimler bir hafta süreyle Bandabuliya’da sergilenecek.



Güngördü, “Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum”

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle çocuklara eğlenceli ve farklı günler yaşatmak için program hazırladıklarını kaydetti.

Çocukların eğitici, öğretici ve neşeli saatler geçirmelerini amaçladıklarını belirten Güngördü, katkıda bulunan eğitmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte çocuklarla birlikte resim çizerek sohbet eden Güngördü, “Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hepinize, mutlu, sağlıklı güzel neşeli bir yarıyıl tatili dilerim” dedi.

Güngördü, çocukları belediyenin düzenlediği diğer etkinliklere de katılmaya davet etti.



