Meclis Başkanı Sibel Siber, Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun objektif olmasını beklediklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun varlığının dünya tarafından saygı görmesi, izolasyonların ve ambargoların kalkması için faaliyette olunması gerektiğini kaydeden Siber, “Birleşmiş Milletler Kıbrıs Türk toplumuyla kurumsal ilişki kurmalı çünkü böyle davranılarak diğer toplumun hiçbir ortaklıkta veya çözümde bizi siyasi eşit olarak görmemesine çanak tutuluyor” dedi.

Akıncı - Siber görüşmesi 45 dakika sürdü

Meclis Başkanı Sibel Siber, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Akıncı’nın önümüzdeki haftaki New York ziyareti üzerine gerçekleşen görüşme sonrasında basına açıklama yapan Siber, bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “kış saati uygulamasına geçilmeyecek, saatler değişmeyecek” açıklamasını da değerlendirdi.

Siber, “Çocuklarımızın sabahın o karanlığında okula gitmesini sağlıklı bulmuyoruz ama kararın somut gerekçelerinin konuşulması gerek” dedi.

“BM Raporunun durumu somut bir şekilde yansıtması en büyük beklentimiz"

Meclis Başkanı Siber, ilk açıklamasını Akıncı ile görüşmesi üzerine yaptı.

Akıncı’ya New York temaslarında başarı dileyen Sibel Siber, Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun açıklanmasını beklediklerini söyledi, “Bu raporun durumu somut şekilde yansıtması en büyük beklentimiz” ifadesine yer verdi.

“Böyle davranılarak diğer toplumun bizi siyasi eşit olarak görmemesine çanak tutuluyor”

Müzakere sürecinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de gözlemcilerin de katıldığı süreçte seyrettiğini anımsatan Siber, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde arzulanan çözüme ulaşılamadığını söyledi.

Bu konudaki somut gerçeklerin, Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti başkanları, bağımsız gözlemciler ve kendisi tarafından defalarca ifade edildiğini kaydeden Siber, şöyle devam etti:

“Rum tarafında şu andaki statünün devam etmesi yönündeki düşüncüleri ağır basıyor.

Hepimizde bu görüş hakim. Dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin raporu bizim için çok önemli.

Hep vurguladım, Sayın Cumhurbaşkanı ile bugünkü görüşmede de dile getirdim; bizim toplumsal bir varlığımız var. Toplum, halk yığını demek değil. Toplum, demokrasisi, yargısı, parlamenter sistemi ve seçimleriyle bir yapıdır. Birleşmiş Milletlerin bu yapının varlığına saygı göstermesi, bizimle toplum düzeyinde kurumsal ilişki kurması gerek çünkü böyle davranılarak diğer toplumun hiçbir ortaklıkta veya çözümde bizi siyasi eşit olarak görmemesine çanak tutuluyor.”

“Onjektif olmalarını bekliyoruz"

Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının dünya tarafından saygı görmesi, izolasyonların ve ambargoların kalkması için faaliyet içinde olunması gerektiğini de söyleyen Siber, “Bu doğrultuda Birleşmiş Milletlerden raporun objektif olmasını bekliyoruz” dedi.

Saat konusu... “Çocukların o karanlıkta okula gitmesini istemiyoruz ama kararın somut gerekçelerinin konuşulması gerek"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş’ın “kış saati uygulamasına geçilmeyecek, saatler değişmeyecek” açıklamasının sorulması üzerine Siber, kararı basından öğrendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile bu konuyu da konuştuklarını belirten Siber, “Bu konuyu görüşmemiz, getirilerini, götürülerini, neye dayanılarak böyle bir karar verildiğini konuşmamız, hükümet yetkililerini dinlememiz gerekiyor” dedi.

“Şöyle bir gerçek var ki biz çocuklarımızın sabahın o karanlığında okula gitmesini sağlıklı bulmuyoruz, uzmanlar da bunu söylüyor” şekline konuşan Siber, kararın somut gerekçelerinin konuşulması gerektiğini yineledi.