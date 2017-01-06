Girne’nin sevilen isimlerinden 37 yaşındaki Akile Nacisoy Akdoğan’ın intiharı ardından, eşine dava okundu, çocukları için yargı süreci başladı…

Girne’de 30 Aralık günü hayatını kaybeden 37 yaşındaki Akile Nacisoy Akdoğan’ın eşi Yaşar Akdoğan’a ‘şiddet tehdidi ve darp’ davası okundu.

‘Yüksekten düşmeye bağlı olarak’ yaşamını yitiren Akile Akdoğan’ın arkasında soru işaretleri bırakarak hayatını kaybetmesi ardından, eşine ‘şiddet’ uyguladığı iddiasıyla Yaşar Akdoğan’a polis tarafından dava okunup serbest bırakıldı.

Akile Akdoğan’ın 2 çocuğunun velayeti için ise Aile Mahkemesi’nde ara emri kararı alınarak, çocukların velayeti geçici olarak anneanneye verildi

2 çocuk annesi Akile Akdoğan’ın ölümü ardından mahkemeye kararıyla çocuklarının velayeti geçici olarak anneanneye verildi. 13 Ocak Cuma günü çocukların velayetiyle ilgili Aile Mahkemesi’nde duruşma yapılacak.

Aile ‘şiddet’ üzerinde durmuştu

Hatırlanacağı üzere polis, Vakıflar Bankası çalışanı, 2 çocuk annesi Akdoğan’ın ölümünü ‘intihar’ olarak açıklamış, kayıtlara ‘yüksekten düşmeye bağlı olarak’ yaşamını yitirdiği geçmişti.

Yakınları ise bu iddiaları kabul etmeyerek, Akile Nacisoy Akdoğan’ın çocuklarının psikolog eşliğinde verdiği ifadelerle, ortada ‘şiddete maruz kalma’ yönünde ciddi iddialar olduğu belirtilmişti.

Babaya dava okundu, velayet anneanneye

Akile Akdoğan’ın eşi Yaşar Akdoğan, olay öncesinde eşi ile tartıştıkları yönünde polise ifade vermiş ve uzun süre polis tarafından sorgulanmıştı. Bu süre içerisinde Aile Mahkemesi’nde çocukların velayetinin anneanneye verilmesi için ‘ara emri’ kararı alındı. Mahkeme dava bitene kadar çocukların velayetini geçici olarak anneanneye verilmesine emir verdi.

Bu arada polisin ileri soruşturması kapsamında eşine ‘şiddet’ uyguladığı iddiasıyla Yaşar Akdoğan’a ise geçtiğimiz günlerde ‘şiddet tehdidi ve darp’ davası okunarak serbest bırakıldı.