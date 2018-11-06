Çocuklar için “Sen de bir umut ol” konseri

Mustafa Erkan

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde bulunan çocuk yuvası yararına Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde konser düzenlendi. “Sen de bir umut ol” konseri, Ayşe Kişmir’in koordinatörlüğünde, Çamay Çiçekseven’in sunuculuğunda gerçekleşti. Gecede kurulan bağış kutularından elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlandı.

Konuşmalarla başlayan gecede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bu gibi etkinliklerin önemine işaret ederken, bu farkındalığı kazandırmak adına bakanlığın çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ise konuşmasında Kültür Dairesi’nin kapılarının yardım etkinliklerine her zaman açık olduğunu söylerken, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise bu etkinliklerle küçük umutların büyüdüğünü ve çığ haline dönüştüğünü vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı Direktörü Övgü İnce de gecede bir konuşma yaparak, donör olmanın önemine vurgu yaptı ve bu tür sosyal projelerin umutları yeşerttiğini belirtti.

DİNLEYİCİLERİ HAYRAN BIRAKTILAR

Konuşmalar ardından gecede ilk sahneyi Kıbrıs şarkılarıylaYükselen Deniz aldı. Serkan Soyalan’ın coşkulu şarkılarıyla devam eden gecede Çağdaş Öğüç, Umut Zeytin, Ergi Özbek, Mustafa Baykent, Altekin Erginel ve Ogan Güntem sahne alan müzisyenler oldu. Dinleyicilere keyfli ve “umut” dolu bir gece yaşattılar.