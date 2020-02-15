Çocuklar fidan dikti
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, "Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Ormanı” yaratmak için, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Park Bahçe Şubesi personeli ile birlikte fidan dikti.
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Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, "Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Ormanı” yaratmak için, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Park Bahçe Şubesi personeli ile birlikte fidan dikti.
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Etiketler : Girne Belediyesi, ağaç
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