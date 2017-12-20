Çocuklar çorba pişirdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Erenköy İyilik Gönüllüleri, Erenköy İlkokulu, Erenköy Ortaokulu ve Erenköy Lisesi’nde sandviç, meyve suyu ve çorba ikramı yaptı.



Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, okullarda çorba günü düzenleyen iyilik gönüllüsü öğrenciler, Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle çorba pişirip, öğretmen ve öğrencilere ikram etti. Sıcak çorba ve sandviç ikramından memnun olan öğrenciler, etkinliği düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Gençlerin zamanını verimli işlerle geçirmesinin önemli olduğunu ifade eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, gençlerin; iyi ve kaliteli eğitim almalarına, sosyal gelişimlerine yönelik iyilik projelerine her zaman destek olduklarını, ayrıca sağlıklı beslenmelerini de önemsediklerini söyledi.



Benter, gençlerin vakıf ruhunu öğrenerek yayma faaliyetlerinin güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.