Çocuklar Bulgaristan’a göç etti

Girne’de Ağustos 2017’de belediyenin yaşadıkları çöp evi temizlediğini duyurması ile ortaya çıkan 15 yaşındaki M.M ve 2 çocuğu Bakanlar Kurulu kararıyla Bulgaristan’a göç etmelerine izin verildi.

Henüz 13 yaşındayken ilk bebeğini 14 Şubat 2016’da, ikinci bebeğini de 14 Kasım 2017’de dünyaya getiren M.M, uzun süredir Vicdani Yardım Derneği (VİYAD) tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyordu.

Resmi Gazetede yayınlandı

Bakanlar Kurulu 19 Nisan tarihli toplantıda, Fasıl 352 Çocuklar Yasası’nın 3’üncü maddesince M.M. ve çocukları ülkelerine göç etmesine karar verdi. Yasa’nın 17’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Bulgaristan’a kabul ve refahları için ilgili ülke makamları ve diğer ilgili kurumlarla istişarenin yapılıp, gerekli tedbirlerin alındığı, M.M.’nin babasıyla istişare edildiği, M.M.’nin çocuklarıyla birlikte Bulgaristan’a göç etmeye rıza gösterdiği ve göçün M.M. ve çocuklarının yararına olacağı hususları dikkate alınarak, Bulgaristan’a göç etmelerine karar verildi. Bakanlar Kurulu kararı 30 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bebeği ile birlikte hamile vaziyette çöp evde bulunmuştu

Hatırlanacağı üzere Ağustos ayında Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri aldıkları şikayet üzerine Polis Lojmanları’ndaki bir evdeki insanlık dramı ortaya çıkmıştı.

Belediye ekipleri iki slip dolusu çöp temizledikleri, yaşanamaz durumdaki pis evde 15 yaşında hamile bir kız ve 2 yaşındaki bebeği ile karşılaşmıştı.

Daha sonra 15 yaşındaki kız ve bebeği Vicdani Yardım Derneği (VİYAD) tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde temiz ve güvenli bir yere yerleştirilmiş, tüm ihtiyaçları devamlı sağlanılır hale getirilmişti.