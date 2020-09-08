“Çocuk ve anne negatif”

Akdoğan’da bir kreşte dün pozitif çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki çocuk ve annesinin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Pozitif vaka haberleri üzerine Akdoğan köyünde geniş bir tarama talep edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Latif, ailenin hala bir otelde izole edildiğini babanın ise testinin bir hafta içinde yapılacağını duyurdu.

Latif sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Sağlık Bakanlığı’nı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını söyledi.

“Bakanlığın telefonu susmuş vaziyette”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, köyde tüm iş yerlerinin dezenfekte edildiğini, ilaçlama işlerinin devam ettiğini söyledi. Çocuk parklarının süreç geçene kadar, sağlıklı bir ortama kavuşana kadar şerit çekildiğini kaydeden Latif, “Kreşte pozitif çıkan çocuk, anne, okuldaki diğer öğrenciler ve velilerin hepsinin test sonuçları negatiftir. Birinci ağızdan haber almak için Sağlık Bakanlığı telefonlarını onun üzerinde aramama rağmen ulaşamadım. Çocuk ve ailesi bir otelde izole edilmeye devam ediyor. Belde olarak sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra daha sağlıklı günlere adım atacağız” dedi.