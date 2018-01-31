Çocuk tacizine 9 ay hapis cezası

Lefkoşa’da 2015 yılı içerisinde 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanık Hasan Dinç aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen dünkü davada heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıklandı. Esendağlı kararda sanığın işlemiş olduğu “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarının oldukça ciddi, vahim ve toplumda infial yaratan suçlardan olduğuna dikkat çekti. Esendağlı gittikçe artma teamülü gösteren bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Melek Esendağlı sanığın 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekle yargıladığını ve suçunu inkâr etmesi üzerine gerçekleştirilen duruşmalar neticesinde suçlu olduğuna karar verildiğini ve aleyhine getirilen davalardan oy birliği ile heyet olarak 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdiklerini açıkladı.