Çocuk parkında cinayete 28 yıl

Girne’de 2018 yılında çocuk parkında meydana gelen cinayette yargılanan Fevzi Şanverdi’nin kararı bu sabah açıklandı. Şanverdi adam öldürme sucundan oy birliği ile 28 yil hapse mahkum edildi

Polis bir önceki cinayet kararında yaşanan kavgalar nedeniyle bugün Girne Kaza Mahkemesinde önlem aldı. Özel Harekât polisi ve Girne Cürümleri önleme Şubesi mahkeme etrafında güvenlik önlemi aldı.

Neler yaşanmıştı?

Fevzi Sanverdi, 1 Eylül 2018 tarihinde, saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, daha önceden tartıştığı ve çocuk parkı içerisinde bankta uyuyan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçıoğlu’nu kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile iki kez bıçaklamak öldürmüştü.

“Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma” ve “Sarhoşluk” suçlarından itham edilen Sanverdi, taammüden adam öldürme hariç aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etmişti.