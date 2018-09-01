ÇOCUK PARKINDA CİNAYET

Girne Kordonboyunda, bu sabah saat 04:40 sıralarında, F.Ş.(E-34) kendisine küfür ettiği gerekçesiyle bankta uyuyan Hasan Polat Sepetcioglu'nu ekmek bıcagi ile bıcaklayarak öldürdü

Polis korkunç cinayet ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME

01.09.2018 tarihinde, saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, F.Ş.(E-34) aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta olan Hasan Polat SEPETÇIOĞLU (E-26)’nu boynunun arka kısmından ve sırtından iki kez bıçaklamak suretiyle adı edileni öldürmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.