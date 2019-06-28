Çocuk parkına çirkin saldırı

Akdoğan köyünde çocukların eğlenmesi için kurulan ‘ Rengârenk ‘ Çocuk Parkı, sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından zarara uğratıldı.

Olayın frak edilmesi üzerine, parka zarar veren kişi veya kişilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Belediye başkanı isyan etti…

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

“Ne biçim bir insanık anlamakta güçlük çekiyorum... Çocuklarımız güzel ve eğlenceli vakit geçirsin diye binbir zorlukla yaptırdığımız Rengarenk Çocuk Parkımız akşam 24.00 den sonra şimdilik kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar ziyana uğratıldı... konu hakkında bilgisi olanlar lütfen bana özelden mesaj atsın.. Tam da bu sorunu çözmekle uğraşırken al sana motorsikleti ile belediye çiçekliğinden çiçekleri yolan başka vaka.... Allahım sen sabır ver artık....”

