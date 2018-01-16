“Çocuk Oyun Parkı Projesi çerçevesinde çit türü ağaçlar budandı”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede “ağaç katliamı” yapıldığına ilişkin söylemleri yanıtlayarak, Çocuk Oyun Parkı Projesi çerçevesinde tehlike yaratan çit türü ağaçların budandığını belirtti ve “ağaç katili” olarak gösterilmekten üzüntü duyduğunu kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Latif, çocuk oyun parkı alanı içerisinde Elektrik Kurumu’na ait trafo ve havai hatların, özellikle kış aylarında söz konusu çitlerin bakımsızlıktan dolayı aşırı yükselmesiyle arızalara ve köyün elektriksiz kalmasına yol açtığını anlattı.

Budama ile ilgili Orman Dairesi ile yaptıkları istişarelerde, bu ağaçların çit türü olduğu, uzun budanması halinde kısa zamanda yine aynı şekilde yükselip elektrik hatlarını tehdit edeceği görüşünün ortaya çıktığını belirten Latif, “Dolayısıyla almış olduğumuz görüş çerçevesinde çit türü ağaçların zeminden 30 cm yukardan budanması ve kısa süre içerisinde mevcut çitlerin yeniden yeşilleneceği ve şekilleneceği bilgisini aldık” dedi.



Latif'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Değerli Belde Halkım,

Göreve geldiğim 3,5 yıllık bir süreç boyunca halkımızın ve beldemizin mutluluğu ve güzelleşmesi için gecemizi gündüzümüze katarak yılmadan, yorulmadan çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Görev sürem içerisinde tamamlanmış ve henüz çalışmaları devam eden birçok projeyi hayata geçirdik.15 OCAK 2018 tarihinde projelerimiz arasında yer alan Çocuk Oyun Parkı yapımına başladık. Kısa sürede tamamlanmasını planladığımız projemizin sağlıklı ve usulüne uygun bir şekilde yapılabilmesi için bilirkişilerle temasa geçilmiştir. Çocuk oyun parkı alanı içerisinde Elektrik Kurumuna ait trafo ve havai hatlar özellikle kış aylarında ilgili çitlerin bakımsızlıktan dolayı aşırı yükselmesinden arızalara ve köyün elektriksiz kalmasına defalarca neden olmuştur. Budama ile ilgili Orman Dairesi ile yaptığımız istişarelerde bu ağaçların çit türü olduğu, uzun budanması halinde kısa zamanda yine ayni şekilde yükselip elektrik hatlarını tehdit edeceği görüşü ortaya çıktı. Dolayısıyla almış olduğumuz görüş çerçevesinde çit türü ağaçların zeminden 30cm yukardan budanması ve kısa süre içerisinde mevcut çitlerin yeniden yeşilleneceği ve şekilleneceği bilgisini aldık. Halkımızın göstermiş olduğu duyarlılığı ve tepkiyi saygıyla karşılıyorum. Fakat bir takım gerçekleri göz ardı ederek sırf oyun parkı yapılacak diye çocuklarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye atmak gibi bir hakkımız yoktur. Atıl durumda bakımsız olan bir yeri daha güzel kullanılabilir hale getirmek ve çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak tek hedefimizdir.

Değerli Halkım,

Ağaç katili ilan edilmem beni derinden üzmüştür. Ağaç katili olan bir kişi 3,5 yıl içerisinde Orman Dairesi ile istişare ederek bölgeye 25,000 adet fidan dikimi gerçekleştirmez. Çocuk Parkı Projemizin hayat bulması için bilir kişilerden aldığımız görüşler doğrultusunda bu çit budama işleri kaçınılmaz olmuştur.

Tüm vatandaşlarımızın bu konu hakkında anlayışlı olmalarını, tüm kazandırdığımız projelerin Akdoğanımızın hak ettiği yere getirmeyi kendimize görev bildiğimiz içindir. Kamuoyu ile paylaşır saygılarımı sunarım.”