Çocuk Onkolojisi’ne anlamlı bağış

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, Prestige Mutfak, Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümündeki çocuk oyun odasına, çocuklar için yarattığı oyun mutfağından ve ev şeklindeki kitaplık raftan hediye etti. Bu bölümde tedavi gören çocukların sıkılmadan vakit geçirebilecekleri bir ortamın yaratılmasının ne kadar önemli olduğunu belirten Prestige Mutfak yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda ihtiyaçlı çocuklara mobilya yardımı ve kültürel aktiviteler düzenlerken, bu yıl ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların oyun odasına yeni ürünlerini armağan etti. Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Dilek Bilgen, hediyeyi takdim eden Prestige Mutfak muhasebe müdürü Simge Orhon'a teşekkürlerini iletti.