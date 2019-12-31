Çocuk Onkoloji servisinde yeni yıl partisi düzenlendi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinde yeni yıl dolayısıyla tedavi gören çocuklara yeni yıl partisi düzenlendi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji servisine giderek, tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi, çeşitli hediyeler takdim ederek yeni yıllarını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, faaliyetlerini Londra'da sürdüren Tanyel'in Gülüşü Vakfı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda, çocuklara yeni yıl hediyeleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Çocuk Onkoloji Servisi doktorları Dr. Dilek Birgen, Dr. Ayşe Sayılı ve sağlık personelinin de yer aldığı organizasyonda çocuklar mutluluk dolu anlar yaşadı.

Tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Pilli, her şeyden önce sağlığın geldiğini belirterek, “Çocuklarımızın gözbebeğimizdir” dedi.

Azmetmenin ve vazgeçmemenin büyük önem arz ettiğini söyleyen Pilli, yeni yılın sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Organizasyonun ardından Pilli, Onkoloji Bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret etti ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.