“Çocuk Karnavalı” başladı

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yarı yıl tatiline özel olarak organize ettiği Karnaval başladı.

Sadece Mağusa haklını değil, ada geneliden bir çok ziyaretiyi ağırlamaya yönelik olarak organize edilen İstabul Turnagöl Tiyatrosu tarafından sunulacak olan Çocuk Karnavalı, 8 gün boyunca her gün 13:00 -17:00 saatleri arasında City Mall’da gerçekleşecek.

City Mall’da, 3-10 şubat tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) gerçekleşecek olan Çocuk Karnavalı’nda, çocuklar öncelikli olmak üzere, her yaş grubundan ziyaretçiye eğlenceli zaman geçirme fırsatı yaratılması hedefleniyor.

Karnaval boyunca, özel karnaval çadırlarında gerçekleşecek olan çeşitli interkatif yarışmalar ve mini tiyatro gösterilerinin yanı sıra, X Box sanal turnuvaları, kokulu sabun atölyesi, cup cake atölyesi, kukla atölyesi, simli dövme atölyesi, 3d maket ev atölyesi, kar partisi gibi birbirinden keyifli ve eğitici etkinlikler yer alacak.

Karnaval, herkesin katılıma açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Elektrokur LTD. tarafından Mağusa’da hayata geçirilen ve açıldığın günden itibaren her gün binlerce ziyaretci ağırlayan City Mall, modern mimari tasarımı ile bir çok dünya markası mağazanın yanında yapı marketten yiyeceğe, süpermarketten oyun alanlarına kadar her yaşa ve her zevke hitap ediyor.

Her gün etkinlik

Kuzey Kıbrıs’ı tam donanımlı bir AVM konsepti ile tanıştıran City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haftanın hemen hemen her günü farklı bir etkinlik sunarak, ziyaretçilerini alışveriş ve eğlence ile buluşturuyor.

Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar başladı

City Mall, mağaza ve restoranlarındaki Sevgililer Günü’ne özel %80 varan indirimler ve çeşitli kampanyalar ile de ziyaretçilerine bir çok avantaj sunuyor.