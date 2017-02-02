SOS Çocuk Köyü, son günlerde meydana gelen çocuk cinsel istismar vakaları ile ilgili basın açıklaması yaptı, çocuk haklarının uygulanacağı bir sisteme geçilmesini temenni etti.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

İnsan Hakları bağlamında, Çocuk Hakları en hassas şekilde gözetilmesi gereken bir husustur. Geçmişte gözetilmeyen haklar, bugün günümüzde daha büyük bir tehdit olarak Kuzey Kıbrıs halkının karşısına çıkmaktadır. Bugün halen bir çocuk istismar edilebiliyorsa, bu hem ailelerin, hem toplumun hem de devlet yetkililerinin sorumluluklarını doğru şekilde yerine getiremediğindendir. Dileriz, yaşanan bu olumsuz deneyimlerden önemli dersler çıkarılır ve herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirir.

SOS Çocukköyü Derneği olarak çocuk koruma politikalarını en kapsamlı şekilde uygulayan tek kurum olarak, yasalarla, okul yetkilileri, öğretmenler ve ilgili diğer partnerlerle toplumda yaygınlaşması için ciddi inisiyatifler alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Son zamanlarda gündemde olan çocuk cinsel istismar vakaları, dileriz ki tüm toplum için bir uyanış olur ve çocuk haklarını dolayısıyla insan haklarını en iyi şekilde koruyan ve pratikte de uygulamaya alan sistemler hayata geçirilir.

Unutmamalıyız ki, yaşanan bu gibi olaylarda her zaman yasal süreçler takip edilmeli, uzman yetkili kişiler sürece müdahale etmelidir. Başta çocukların mağduriyetini gidermek için çalışmalar yürütürken, mağdur edenlerin de en iyi şekilde rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.