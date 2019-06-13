‘Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit’ ilgiyle izlendi

Mustafa Erkan

Telsim ve FODER işbirliğinde düzenlenen “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit” konulu fotoğraf yarışması sergisi ve ödül töreni hafta içinde gerçekleşti. İlkokul ve ortaokullar arası yapılan fotoğraf yarışması sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen fotoğraf yarışmalarına bu yıl, özellikle yaşlı kuşağın çok iyi bildiği, Kıbrıslıların yaşamında büyük yeri olan ‘Velesbit’konu oldu.

YOĞUN KATILIM

Yarışmaya, 73 yarışmacı toplam 257 fotoğrafla katıldı. İlkokul kategorisinde 178, ortaokul kategorisinde 62 fotoğrafın katıldığı yarışmada, 20 ilkokul, 6 ortaokul fotoğrafı finale kalarak sergilemeye hak kazandı.

Fotoğraf değerlendirme jürisinde Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Sanat Eğitmeni ve Oyun Terapisti Nevin Nedda Halis, Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Mustafa Erkan ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar yer aldı. Jüri üyeleri seçkilerinde çocuklarımızın yaratıcılıklarının ön planda olduğu ve çocukların bu konuya bakış açısını keşfetmek ve çocukların objektifiyle bisiklet sevgisini onların gözünden görmeye önem ve dikkat gösterdiler.

Sergi açılışında yapılan konuşmalarda, Fotoğraf yarışmalarına öğrencilerin her zaman büyük ilgi gösterdiği belirtilerek bütün katılımcıların ödüle layık oldukları belirtildi. Yarışmaya katkı koyan tüm öğrencilere, onları teşvik ve motive eden ailelere, öğretmenlere ve jüri üyelerine teşekkür edildi.

Dereceler;

İlkokul Kategorisinde; 1.İlter Hüral 2.Sultanem Konar 3.Ela Ertan ve Telsim Özel ödülü Azra Mannaş. Ortaokul Kategorisinde; 1.Kardelen Meral 2.Ada Erdal 3.Hayriye Aydın ve Telsim Özel Ödülü Defne Öz.