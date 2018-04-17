“Çocuk Festivali”ne, 7 ülkeden 9 konuk ekip

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Bayram dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, festivale, KKTC ile birlikte, 7 ülkeden 9 konuk ekip katılacak. Festivalde, KKTC’nin dışında, Türkiye (Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu - İstanbul SİS Sahne Sanatları Topluluğu), Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan’dan ekipler ile Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi yer alacak.

Etkinlikler çerçevesinde konuk heyetlerden ve festival ekiplerinden belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibi, Bursa ve Ankara’da yer alacak “TRT 40. Uluslararası Çocuk Şenliği”ne katılacak.

