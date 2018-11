“Çocuk çetesi” KORKUSU!

Lefkoşa Ayyıldız Mahallesi (Ayluga) sakinleri, bir grup gencin bölgede yasa dışı eylemlerde bulunup hem insanlara hem de çevreye zarar verdiği gerekçesiyle sokağa çıkmaya korkar oldu. Bölgeliler polisiye tedbirler talep ediyor.

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Surlariçi’nde Ayyıldız Mahallesi (Ayluga) sakinleri akşamları sokağa çıkmaktan korkuyor. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen bir grup gencin, akşam saatlerinde Ayluga Kilisesi’nin yanında toplanıp “ateş yakıp voyvodalık yaptığı, hem mahalle sakinlerine hem de çevreye zarar verdiği” belirtiliyor.

HASDER Halk Sanatları Vakıfı’nın kullanımında bulunan Ayluga Kilisesi’ne de ciddi boyutta zarar veren şahıslar, bölgede ciddi huzursuzluğa neden oluyor.

YENİDÜZEN’e konuşan HASDER yetkilileri ve bölge sakinleri defalarca polise şikayette bulunduklarını ama konunun üzerine gidilmediğini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri, Lefkoşa Kaymakamlığı’na ve Polis Genel Müdürlüğü’ne kesin çözüm bulunması için imza toplayarak dilekçe vereceklerini dile getirdi.

HERKESE ZARAR VERİYORLAR… YENİDÜZEN’e konuşan Ayyıldız Mahallesi sakinleri, yaşları 14 ila 18 arasında değişen bir grup gencin, akşam saatlerinde Ayluga Kilisesi’nin yanında toplanıp ateş yakıldığını hem mahalleliye hem yoldan geçenlere hem de çevreye zarar verdiklerini söyledi

Mahalle sakinleri korkuyor…

Bölge sakinleri ‘çete’ olarak adlandırdığı gençlerin, kilisenin bahçesinde ve yanında ateş yakıp içki içtiği, bölge insanına da saldırdıklarını dile getirdi.

Özellikle akşam 20.00’den sonra toplanan şahısların sokaktan geçen bazı insanları gasp ettiği, yoldan geçen arabalara da saldırdıklarını söyleyen mahalleli, Ayluga Kilisesi’nin de duvarlarına ve belediyenin tabelalarına zarar verdiklerini de aktardı.

“Sokağa çıkmaktan korkuyoruz, huzurumuz kalmadı” diyen bölgeliler, polisin sonuç verici önlem lamasını istedi.

MUHTAR İMZA TOPLADI… “Çukur isimli bir televizyon dizisinde esinlenerek, duvarlara dizinin sembolünü yazıp zarar veriyorlar” diyen Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, mahallede 60’ı aşkın imza topladıklarını, Lefkoşa Kaymakamlığı’na ve Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı şikayette bulunacaklarını belirtti

Muhtar: “İmza toplandı, turistlere bile saldırıyorlar”

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, söz konusu gençleri defalarca uyarmasına rağmen aynı şeyleri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Mahallede yalnız yaşayan insanların korktuklarını, geceleri kimsenin sokağa çıkmadığını belirten Talik, “Yoldan geçen turistlere saldırıyorlar. Bir kızın gitarını almaya çalıştılar. İnsanlara bıçak çekip, korkutuyorlar. Bana bu şikayetler teker teker gelmeye başladı” dedi. Polisi defalarca aradıklarını, polisin gelip sadece uyarıda bulunduğunu söyleyen Talik, mahallede 60’ı aşkın imza topladıklarını, Lefkoşa Kaymakamlığı’na ve Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı şikayette bulunacaklarını belirtti. “Bu gençler Çukur isimli bir televizyon dizisinde esinlenerek, duvarlara dizinin sembolünü yazıp zarar veriyorlar” diyen Talik, bu çocukların ıslah edilmesi gerektiğini dile getirdi.

HAS-DER: BİNAYI KULLANMAYA KORKAR OLDUK… Bölgedeki Ayluga Kilisesi’nin duvarlarına zarar verip, bahçesinde ateş yakan gençlerle mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol ise binayı kullanmaya korktuklarını dile getirdi.

Kanol: “Bu baş edilecek bir durum değil”

Ayluga Kilisesi’nin duvarlarına zarar verip, bahçesinde ateş yakan gençlerle mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol ise bu soruna kesin çözüm bulunamadığından dert yandı.

Lefkoşa Polis Müdürü ile daha önce görüştüklerini ancak kesin bir çözüm üretilmediğini söyleyen Kanol, “Dün akşam yine ateş yaktılar. Polisi aradık, Cumhurbaşkanlığından da yardım istedik. Onlar da polisi ikaz ettiler ve nihayet polis gidip suçüstü yakaladı. 2 genci alıp götürdü. Uzun zamandan beri yapmak istemediğimiz bir şeydi ama polise gidip şikayetçi olduk” dedi.

“Kilise binasının restorasyonu yapılıyor ama camlar kırılır, bahçeye çöpler atılır, duvarlara yazılar yazılır. Her gün çöpleri temizlemeye çalışıyoruz ama bu baş edilecek bir durum değil” diyen Kanol, binayı kullanmaya korktuklarını dile getirdi.

HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol:

“Binayı kullanmaya korkar olduk”

“Biz Ayluga Kilisesi’ni Vakıflar’dan kiraladık. Binanın durumu kötüydü restorasyon yaptık. Duvar falan yaptık, parmaklık koyduk. Bir süreden beridir başka mahallerden gelen gençlerden oluşan bir çete duvarlara yazılar yazıyor. Kilisenin etrafında oturan komşuları da rahatsız ediyorlar. Kilisenin dışında bir köşede kendilerine mekan yarattılar. Her akşam toplanıyorlar. Belediyenin tabelalarını kırdılar. Kilisenin bahçesi kilitlidir, duvarlardan içeri atlıyorlar ve ateş yakıyorlar. Bölge insanları korkuyor. Bunlar reisleri olan bir çete ve bölgeyi koruduklarını iddia ediyorlar. 2-3 gün önce bir ateş yakıldı, oraya gittik ve ilgili arkadaşımız orasının özel mülk olduğu konusunda kendilerini uyardı. Konuştuğunuzda ‘bir şey yapmıyoruz’ diyorlar. Gece geç vakit tekrar gelip ateş yakıyorlar. Bu iki defa oldu polisi aradık. İki defa da devriye göndermeleri için aradık fakat bir türlü polis oraya zamanında oraya gitmiyor. İhbarda bulunmamıza rağmen doğru düzgün bu insanlarla uğraşmıyor. Dün akşamüstü yeniden girdiler, tekrar gittik, dışarıya çıkardık. Bize bir daha yapmayacaklarını söylediler. Biz oradan ayrıldıktan sonra gece 8- 9 gibi yine girip ateş yaktılar. Bu sefer polisi aradık. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'ndan da yardım istedik. Onlar da polisi ikaz ettiler ve nihayet polis gidip suçüstü yakaladı. 2 genci alıp götürdü. Uzun zamandan beri yapmak istemediğimiz bir şeydi ama polise gidip şikayetçi olduk. Polis otoritesini bu insanlara geçiremiyor. Daha önce de bölge insanlarıyla birlikte Lefkoşa Polis Müdürü’nü de ziyaret ettik ve durumu anlattık. Bu çocukların ‘Çukur’ dizisinden esinlenerek, o bölgeyi kendi bölgeleri gibi kabul ediyorlar ve bu bölgeyi koruduklarını söylüyorlar. Bakkaldan şikayetçi olduklarını çünkü kola ya da bira istediklerinde vermediklerini söylüyorlar. Bu şekilde beyanları var. Bu çocuklar başka bölgelerden geliyor. 16 ila 18 yaş arasında olup, 25 yaşında reisleri dedikleri bir yapılanma var. Bunu çok ciddi söylüyorum; polis bu gibi olaylarda çaresiz kalacaksa, caydırıcı olmayacaksa, bölgede kalan insanların başka çaresi kalmayacak ve çetelere karşı çeteler mi oluşturulacak diye düşünüyorum. Kurtarılmış bölgeler mi yaratılıyor, biz de onları mı kurtarmaya çalışacağız. Akşam polise de söyledim ya siz önlem alacaksınız ya da biz bir grup toplanıp kendi binamızı koruyacağız. İşler bu raddeye geldi. Binanın restorasyonu yapılıyor ama camlar kırılıyor, bahçeye çöpler atılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Her gün çöpleri temizlemeye çalışıyoruz ama bu baş edilecek bir durum değil. Biz binayı kullanmaya da korkuyoruz.(Kendi) Çocuklarımızı oraya nasıl götüreceğiz? Bölge insanlarının bir araya geleceği, bu sorunu nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Biz binanın kazandırılması konusunda Lefkoşa Surlariçi asayişi ile ilgili poliste oluşturulan bir birimle çalıştık. Vakıflar İdaresi de Cumhurbaşkanlığı da katkıda bulundu. Lefkoşa Belediyesi’nin katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu sene biz binayı Eylül’de etüt merkezi olarak açacaktık ama açamadık. Yardımlar kriz dönemine denk gelmesi yanında bölgede bu olayların yaşanması da bizi düşündürüyor”

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik:

“Kaymakamlığa ve polise vermek için 60’ın üzerinde imza topladık”

“Aşağı yukarı 2,5- 3 yıldır biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Tahminime göre bu çocuklar 17 yaşın altındadır. Bu çocukların tuttukları yol, yol değil. Bu çocukların çoğu başka mahallelerden gelen çocuklardır. Mahalleli çocuklar 1-2 tane ya vardır ya yoktur. Bu çocuklar ‘Çukur’ dizisini izleyerek, direkt çeteleşmeye yönlendiler. Ayluga Kilisesi’nin dış cephe duvarları ve birçok yere ‘Çukur’ dizisinin amblemi ile doldu. 2- 3 yıl önce çok fazla rahatsızlık yoktu. Kilisenin içinde sadece ateş yakarlardı. Son 1 yıla yakındır çizmeyi aştılar. Yoldan geçen turistlere saldırıyorlar. Bir kızın gitarını almaya çalıştılar. İnsanlara bıçak çekip, korkutuyorlar. Bana bu şikayetler teker teker gelmeye başladı. Benim gözümün önünde belediyenin yer gösteren haritasının üzerine ‘Çukur’un amblemini yaptı. İlk olarak çocuklara gittim ve kendilerini uyardım. Sözde bana söz verdiler, ‘bir şey yapmayacağız’ dediler. Ertesi gün marketçiye ve manava saldırdılar. Mahallemizde Semiha ablaya bıçak gösterip, tehdit ettiler. Biz de bunun üzerine hem Lefkoşa Kaymakamlığı’na hem de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne göndermek üzere dilekçe hazırladık. Bu dilekçelere aşağı yukarı 80’e yakın imza topladık. Biz bunu 100’e çıkarmaya çalışıyoruz. Cuma gününe kadar bu imzaları toparlayıp gerekli mercilere teslim edeceğiz. Çünkü bölgede yalnız kalan kadınlar, yaşlılarımız var. Onları korumak zorundayız. Polisi bu konuda defalarca çağırdım, defalarca geldi. Polisin yapacağı da kısıtlıdır, “bir daha yapmayın” der ve gider. Kilise HASDER’in kirasındadır. HASDER yetkilileri geçtiğimiz aylarda Polis Genel Müdürlüğü’nden randevu alıp gittiler, beni de aradılar ama ben gidemedim. Onlar da bu sıkıntıları aktardı. Polis bu konuyu çok ciddiye almıyorlar. Başka mahaldeki çocuklar ile bunlar bir çeteleşmeye giderse, artık kırılırlar. Biz bunları önlemek zorundayız. Hepsi bizim çocuklarımız. Ben çocukların ıslah edilmesinden yanayım. Bu çocukların ıslah edilmesi gereklidir. Aldığımız duyumlara göre bu çocuklarda uyuşturucu kullanımı da var. Devlet olarak bunun da önünü almak zorundayız ve biran önce ilgili devlet kurumları bununla ilgilenmelidir. Bizler anne olarak bunun önünü almak zorundayız. Aileleri neden bu çocukları aramıyor. Öncelikle bu çocukların ebeveynleri de sorgulanmalıdır. Bu yüzden bizim polisten ricamız gerekirse her gece gelsin. Burası çok ciddi bir durumdur. Surlariçi patlamaya hazır bir bomba gibidir ve bu bombayı durdurmamız gerekir. Çünkü biz artık yorulduk…”

Mahallenin bakkalı Bektaş Şaşkara:

“Belli bir saatten sonra insanlar sokağa çıkamaz oldu”

“Kadife Sokak’ta bulunan Ayluga Kilisesi’nin oraya başıboş, duyarsız çocuklar geliyor. Bu çocuklar her gece toplanıp, önlerine gelen her şeye zarar veriyorlar. Defalarca polisi aradık ama geldiği zaman çocuklara ‘rahat durun, hakkınızda şikayet var’ deyip gidiyor. Polis de çok duyarsız. Ayluga Kilisesi’nin bu duvarına daha önce iki kez tel çektiler, ikisinde de bozdular. Daha sonra direk yaptılar, uçlarını uzattılar ama her seferinde zarar verdiler. Her gece burada toplanıp içki ve sigara içerler. Artı 13- 14 yaşındaki çocuklara da sunuyorlar, onlar da alışıyor. Belediyenin yol tabelalarına birçok kez zarar verdiler. Duvarlara yazı yazıyorlar. Defalarca polise şikayetçi olduk. Yabancı biri geçtiğinde onlara sataşıyorlar. Arabalar geçtiğinde arabalara taş atıyorlar. Geçenlerde yabancı bir adam buradan geçerken adamı köşeye sıkıştırdılar, elinden cüzdanını almaya çalışırlar. Adamı yaşlı bir kadın evine aldı ve çocuklar kaçtıktan sonra adamı arka taraftan yolladı. Geçen aylarda bir kadın geçerdi, elinde gitar vardı onu almaya çalıştılar. Burada belli bir saatten sonra insanlar sokağa çıkamaz oldu. Bugüne dek mahallede 4-5 defa arabalar soyuldu. Bunların hepsinin polise şikayet edildi, kimi bulundu kimi bulunmadı. Evlerin duvarlarına her tarafa yazılar yazıyorlar. Bir çete oluşturdular”

MAHALLE SAKİNLERİ NE DEDİ? MAHALLE SAKİNLERİ NE DEDİ?

“Herkese bıçak çektiler”

Figen Tayyar: “Laf atıyorlar, sözlü taciz ediyorlar”

“Evimden çıkıp bakkala gidemiyorum. Bana laf atıyorlar, sözlü taciz ediyorlar. Özürlü bir eşim var ona laf atıyorlar. Bir arkadaşıma bıçak çektiler. Sesten gürültüden şikayetçiyiz. Arabaların üzerlerine çıkıp sekiyorlar, arabalara zarar veriyorlar. Akşam 7’den sonra evimden çıkamıyorum. Dün nişan vardı evden korkarak çıkıp gittim. Eşim köye gitti, bugün de komşumda kalmayı düşünüyorum. Ben bunlardan korkuyorum”

Semiha Büyükdağ: “Bana bıçak çektiler”

“Ben çok şikayetçiyim… 14- 16 yaşında çocuklar toplanıp ateş yakıyorlar. Mahalleliyi rahatsız ediyorlar. Geçen gün bana bıçak çektiler, ‘sokarım sana’ falan dediler. Hiç huzurumuz kalmadı. Polisi kaç defa aradık ilgilenmiyorlar. Kiliseye zarar veriyorlar. Bunun önlemini almaları lazım. Bundan 2-3 ay önce bir kızın önünü kestiler. Gece saat 9 gibi bağırdı. Ne olduğunu sordum, üzerine saldırdıklarını sopa çıkarıp gösterdiklerini söyledi. Mahalle olarak imza topladık. Benim kızım rahatsız ve korkuyor. Günlerdir gece uyumadı. Gece sokağa çıkmıyoruz. Durumumuz çok kötü. Muhtara da durumu anlattık”

Yeliz Tanış: “Korkuyoruz”

“Ben hastayım sağlık problemim var. Bu çocuklar çok gürültü yapıyor, rahatsız oluyorum. Huzursuz oluyorum. Sokağa çıkamıyorum, korkuyoruz. Geceleri uyuyamıyorum”

Ayluga Kilisesi’nin bahçesinde ve dış cephesinde ateş yakıp, içki içiyorlar

Belediye tabelaları kırılıyor, duvarlara diziden alıntı yazılar yazılıyor

Ayluga Kilisesi yanında ateş yakılırken, park edilmiş araçlara da zarar veriliyor