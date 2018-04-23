'Çocuk Bayramı' coşkuyla kutlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çağlayan Park’ta “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenledi.

23 Nisan şenliğine katılmak için Lefkoşa’da bulunan bini aşkın çocuk Başkent sokaklarını hem renklendirdi hem de şenlendirdi.

Sabah saatlerinde şarkılar eşliğinde Ledra Palas ışıkları diye bilinen noktadan Cumhurbaşkanlığı’na, oradan da Çağlayan Park’a yürüyen çocuklar 7’den 70’e herkesin ilgisini çekti.

Aralarında turistlerin de bulunduğu birçok vatandaş bu anı cep telefonu kameralarına kaydetti. Çocuklara 100’ü aşkın öğretmenle, üniversitelerin eğitim fakültelerinden 40 civarında öğrenci eşlik etti.

Lefkoşa’dan 13 ilkokuldan öğrencinin katıldığı etkinlikte Türkiye, Kırgızistan, Bulgaristan, Tayvan, Bosna Hersek, Polonya ve Londra Türk Dili ve Kültürü okullarından öğrenciler de yer aldı.

KKTC ve TC bayraklarının yanı sıra konuk ülkelerin bayraklarının da taşındığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşma yaptı. Özyiğit, konuşmasında, “Hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem dünyada kalıcı barışı mutlaka egemen kılmalıyız”vurgusunda bulundu.

İlk durak Cumhurbaşkanlığı

Askeri bandonun da eşlik ettiği çocukların Ledra Palas’tan kortej halinde başladığı yürüyüşteki ilk durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Özel gereksinimli öğrenciler yürüyüşe Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) gezi treniyle katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan kortej halinde geçen bin civarındaki çocuk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından selamlandı. Cumhurbaşkanlığı rengarenk balonlarla süslendi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı adına her okulun öğretmenine çocuklara dağıtılmak üzere 23 Nisan rozeti hediye verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çocukları selamlamada Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de eşik etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Cumhurbaşkanlığı’ndaki geçişi izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Çağlayan Park güzergahına yürüyen çocuklar buraya yaklaşık 1 saatte ulaştı. Park alanına çocuklar için stantlar kuruldu, çocuklara izaz ikramda bulunuldu.

23 Nisan Çocuk Şenliği’ne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte Lefkoşa’daki 9 ilkokul ile yurt dışından gelen öğrenciler konuklara 5’er dakikalık gösteriler sundu.

Gösterilere geçilmeden önce etkinliğin ev sahibi olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, çocuklara ve konuklara seslendi.

Özyiğit: "Atatürk'ün önemli ve anlamlı ilkesini de kendimize işar edindik" 'Yurtta Barış, Dünyada Barış'

Özyiğit, çocukların hem ülkenin hem de dünyanın geleceği olduğunu kaydederek, bayramlarını kutladı.

23 Nisan’ın Türk ve dünya tarihi için önemli olduğunu, Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 98 yıl önce bugün kurduğunu söyleyen Özyiğit, Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı Meclis’le birlikte yönettiğini de kaydetti.

Özyiğit, Atatürk’ün 23 Nisan’ın sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına da armağan ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal’in uzun yıllar geri bırakılmış Türk halkını çağdaş uluslar seviyesine yükseltmek için bir dizi devrimler yaptığını da hatırlatan Özyiğit, “Bu ilke ve devrimleri sömürge döneminde olmasına rağmen Kıbrıs Türk toplumu da benimsemiş, kendi inanç ve değerleri ile bugünlere kadar taşıma becerisini göstermiştir. Atatürk’ün önemli ve anlamlı ilkesini de kendimize şiar edindik. ‘Yurtta barış, dünyada barış’” şeklinde konuştu.

“Dünyayı yeniden kurgulamamız gerek"

23 Nisan etkinliğine yurt dışından da çocukların geldiğini de anımsatan Özyiğit, “Farklı farklı ülkelerden gelen çocuklarla bizim çocuklarımız bir arada, ele ele, kol kola. Atatürk’ün ilke ve devrimlerini benimsiyorsak dünyayı bu şekilde yeniden kurgulamamız gerekiyor” dedi.

“Kalıcı barışı mutlaka egemen kılmalıyız"

Özyiğit şunları da kaydetti:

“Hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem dünyada kalıcı barışı mutlaka egemen kılmalıyız. Artık savaşlar olmasın, çocuklar ne açıktan, ne sefaletten ne de savaşlardan, ne de göç yollarında ölmesin, öldürülmesin. Onları sağlıklı büyütelim, en iyi şekilde eğitelim, hem ülkemizi, toplumumuzu Atatürk çizdiği yolda çağdaş seviyeye ulaştırsınlar, hem de dünya kalıcı bir barış ulaşsın.”

Güzelyurt'ta renkli görüntüler

Güzelyurt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çocuklara muhteşem bir eğlence organize etti.

Güzelyurt Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz dağıttığı uçurtmalar renkli görüntülere sahne olurken, yine çocuklar için yapılan piyango çekilişinde 3 çocuk bisiklet sahibi oldu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün saat 09:00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Tören protokol sırasıyla çelenklerin konulmasıyla başladı. Töreni bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Törende “Türk Çocuğunun Andı” ve şiirler okunurken günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törenin sona ermesinin ardından bölge okullarının katılımıyla gösterilerin yapılacağı Amfi Tiyatro’ya kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uçurtmalar renkli görüntülere sahne oldu

Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde dans gösterilerinin ardından Güzelyurt Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz dağıttığı piyango çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonrasında 3 şanslı çocuk bisiklet sahibi oldu.

Piyango çekilişinin ardından tüm çocuklara Belediye tarafından uçurtma dağıtıldı. Çocuklar uçurtmaları Amfi Tiyatro arkasındaki dere yatağında uçurtarak renkli görüntülere sahne oldular.