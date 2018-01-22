Mustafa Erkan

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ortaklığında sürdürülen “Çocuk Atölyesi” sanat kursları kış dönemi finali yapıldı. Ozan Özgenler tarafından üç buçuk ay boyunca sürdürülen sanat kursları, 4/6 yaş ve 7/9 yaş olamak üzere iki grup halinde yapılıyordu. Başkentlilerin çocuk sanatı için ihtiyaç duydukları ilgi ve eğitim, gelecek dönemde de sürmeye devam edecektir. Lefkoşa halkının yoğun ilgisi ile dopdolu geçen sezonun finali ise sürpriz oldu. 4/6 yaş grubu, Kıbrıs Genç Tv’de Hare Yakula’nın hazırlayıp sunduğu “Küçük Yetenekler” programına canlı yayına çıktı. İlk canlı yayın heyecanını yaşayan miniklerin duyguları tarif edilemeyecek güzellikteydi... 7/9 yaş grubu ise EMAA bahçesinde bambu lambaları sprey boya ile boyayarak, açık havada sanat yapmanın tadını çıkardı.