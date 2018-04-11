YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Hem genetik faktörler hem de olumsuz çevre koşulları nedeni ile çocuklarda alerji hastalıkları en sık rastlanılan durumlar arasında yer almaktadır. Günlük hayat standartlarının düşmesine neden olan ve kişiye kendini kötü hissettiren bu rahatsızlık için hemen önlem almak gerekmektedir. Çocuk alerji hastalıklarında önemli olan nokta mutlaka bir alerji merkezinde bu rahatsızlığın tespit edilmesidir. Aksi takdirde gerekli olan işlemler ve tedaviler doğru uygulanmaya bilir ve alerji rahatsızlıkları hayati bir fonksiyon alabilir.

Egzama Tedavisinde Çocuk Alerji Uzmanının önemi

Doğumdan 18 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda egzama tedavisinde çocuk alerji uzmanları özel eğitim almış uzmanlardır. Çocuk alerji uzmanları egzama ve alerji hastalıkları konusunda özel eğitim alarak çocuk alerji uzmanlık diploması olan (yeni adıyla çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı) ve aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan doktorlardır. Bebek ve çocuklarda egzamanın nedeni %40-60 oranında gıda alerjisi olması ve hangi gıdaya alerji olduğunun belirlenmesi için ciltten yapılan alerji testinin çok değerli olması ve bu testin yapılması konusunda eğitim alan uzmanların çocuk alerji uzmanları olması nedenleriyle bebek ve çocuklarda egzama teşhis ve tedavisinde çocuk alerji uzmanlarının önemi büyüktür.

En Sık Rastlanılan Çocuk Alerji Rahatsızlıkları

Alerji rahatsızlıkları illa yetişkinlerde görülme zorunluluğu taşımazlar. Genetik faktörler ve olumsuz çevre koşulları ile de gelişebilen bu rahatsızlık için özellikle çocuklar iyi bir şekilde korunmalıdır. Çocuk bağışıklığı yetişkinlere göre daha zayıf olduğundan dolayı bu noktada en fazla zorlanan onlar olmaktadır. En sık görülen çocuk alerji rahatsızlıkları ise; Egzama, alerjik rinit, astım, ilaç alerjisi, besin alerjisi, böcek alerjileri ve kurdeşen olmaktadır. Çocuklarda çok sık rastlanan bu rahatsızlıkların tanısında ve tedavisinde çocuk alerjilerine bakan doktorlar yer almalıdır. Özellikle pedagog ile uzman desteği sağlayan merkezlerde çocuklarınızın tedavi olması gerekir.

Çocuk Alerji Rahatsızlıklarında Doğru Tanı ve Tedavi İçin Uzman Kadro Desteği

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