“Çocuğumun sağlığı ve güvenliğinden endişe ediyorum”

Boşandığı eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden ve çocuğunun sağlığından endişe duyan anne Deniz Bozkuzu, yardım çağrısında bulundu ancak polis, bu isimde kendilerine ulaşan bir şikayet olmadığını belirtti.

Fehime ALASYA

Sekiz yaşındaki kızı Ada Nuket Atalay’ın beş yıl önce boşandığı eski eşi tarafından okula götürme bahanesi ile kaçırıldığını iddia eden anne Deniz Bozkuzu, kızından haber alamadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, yardım istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgide ise bu isimle kendilerine ulaşan bir şikayet bulunmadığı belirtildi.

Anne Deniz Bozkuzu, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kızının beş yıl önce boşandığı eşi tarafından Ankara’dan Kıbrıs’ın kuzeyine kaçırıldığını iddia ederek, çocuğunun sağlığı ve güvenliğinden endişe ettiğini kaydetti.

Ankara’da yaşayan anne, oradan şikâyette bulunduğunu, ardından Kıbrıs’a gelerek kızını aramaya başladığını belirterek, konunun avukatları ve arkadaşlarının a bilgisinde olduğunu, onlardan yardım aldığını ifade etti.

“Çocuğumun iyiliğini sağlığını teyit etmek ve yeri konusunda bilgi almak, sesini duymak istiyorum.” diyen anne, görenlerin 0533 618 59 78 numaralı telefondan kendisine ulaşması veya polisine bilgi vermesi çağrısı yaptı.

Çocuğunun kaçırıldığını iddia eden anne Deniz Bozkuzu’nun sosyal medya paylaşımı:

“!!KIBRISLI ARKADAŞLARIMIN DİKKATİNE!!

“Üzülerek beş sene önce gördüğüm fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet sonucu protokolle anlaşmalı olarak boşandığım eski eşim Ufuk Sabri Atalay’ın, protokolde bana verilen günlerden biri olan 6 Eylül Cuma günü, okula götürmek üzere benden aldığı 8 yaşındaki kızım Ada Nüket Atalay’ı, iznim, bilgim ve muvafakat belgem olmadan Kuzey Kıbrıs’a kaçırdığını teyit ettiğimi bildiririm. Son 72 saattir telefonları kapalı, kızımdan ve kendisinden haber alamıyorum. Beş senedir ayrı olmamıza rağmen bir sokağın iki başında dostane sürdürmek için çabaladığım ana babalık ilişkisinin, içine girdiği ekonomik bunalım sebebiyle bu noktaya geldiğini, yaptığı eylemin niteliğini göz önüne alarak sağlıklı düşünemediğini varsayıyor, çocuğumun sağlığı ve güvenliğinden endişe ediyorum. Cuma günü olayı öğrenir öğrenmez Ankara’da yaptığım şikayeti avukatlarım ve arkadaşlarım takip ediyor, ben cuma akşamından beri Kıbrıs’ta çocuğumu arıyorum. Hala bu yaşananların bir anlık bir buhranla olduğuna inanmak istiyor en kısa sürede çocuğumun iyiliğini sağlığını teyit etmek ve yeri konusunda bilgi almak, sesini duymak istiyorum. Gören, duyan herkesin 0533 618 59 78 numaralı telefondan @prvnhzn instagram adresinden bana ve Kıbrıs polisine bilgi vermesini rica ederim. Lütfen gördüğünüz yerde nazik bir biçimde konuşun ve en çok da kızıma annesinin onu çok sevdiğini ve asla bırakmayacağını, nereye giderse gitsin ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğimi, en kısa sürede kendisini bulacağımı anlatın. Ben tüm bunlar yaşanmasın, sorunlar bizim aramızda, baba olarak dışlanmış hissetmesin nihayetinde dostuz, meslektaşız diye güvenerek velayet verdim, yıllarca dostça davrandım ben kimseye çocuğumu benden ayırma hakkı vermedim. Tek söyleyeceğim çok canım yanıyor ve Ada’yı asla bırakmayacağım asla.”