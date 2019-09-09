Okullar haftaya açılıyor. Çocuğunuzun okulunu belirlemiş, kaydını da çoktan yapmışsınızdır. Ancak yine de birçok anne-baba gibi “çocuğumu hangi okula göndermeliyim?” karmaşasını yaşamış, zihninizde şu sorulara yanıt aradığınız çok olmuştur:

Özel okul mu daha iyi kamu okulu mu?

Evimizin yakınında bir okul var ama diğer semtteki okulun daha iyi olduğunu söylüyorlar gerçekten öyle mi?

Çocuğum filanca okulun giriş sınavını kazandı ama bu durum onun özel ders kıskacından kurtulmasına yetecek mi yoksa daha da artıracak mı?

Çocuğum falanca okulun sınavını kazandı ama okumak istediği yükseköğretim bölümü için o okul doğru adres mi?

Falanca okula kayıt yaptık ama acaba filanca okulu mu tercih etseydik?

Bu soruları artırmak mümkün… Çocuğunun gideceği okulu belirlemek, anne- babaların belki de en çok üzerinde düşündükleri ve bu konuda verecekleri kararın hatalı olma ihtimalinden en çok korktukları konulardan biridir. Oysa bir anne-baba olarak korkmamız gereken ve bu nedenle de ivedilikle yanıtlamamız gereken esas soru “çocuğum okulda ne öğrenecek?” sorusudur. Bu sorunun zihinlerimizdekiler temel yanıtı da çoğu zaman; “sınavlarında başarılı olabilecekleri bilgiler öğrensinler” olmaktadır. O yüzden okul başarısını koleje giriş ya da iyi bir üniversiteye giriş sınavı sonuçları ile ilişkilendiriyoruz. Ne var ki bu ilişki doğru değildir dahası anlamsızdır…

Çocuklara birtakım bilgiler yükledikten sonra, kendi geliştirdiğimiz testlerle, yüklenilen bilginin ne kadarını aldıklarını değerlendirip ölçmek günümüz dünyası için oldukça geride kalmış bir yaklaşımdır. Bilginin her geçen gün katlanarak artığı bir çağda öğrencilerin ne kadar çok şey ezberlediğini ölçmek ne kadar doğrudur…

Oysa çocuğumuza kendine güvenmesini sağlayacak, onun hayalini, hassasiyetini, öğrenme, anlama ve düşünmesini destekleyecek, her gün sabah keyifle evden çıkacağı bir okul ortamı yaratmamız gerekiyor. Çocuğumuzun arkadaşlarını, doğayı, sanatı, sporu, kitap okumayı seveceği değerler kazandıracak bir okul ikliminde olmasını sağlayabilmeliyiz. Bu için de;

Çocuğunuzun hangi okula gitmesi gerektiğine değil, okula nasıl gittiğine odaklanın: Örneğin arkadaşlarıyla sohbet ederek, keyifle mi okuluna gidiyor yoksa siz onu arabadan indirdiğinizde “ keşke bugün evde kalsaydım” yüz ifadesiyle mi karşılaşıyorsunuz?

Örneğin arkadaşlarıyla sohbet ederek, keyifle mi okuluna gidiyor yoksa siz onu arabadan indirdiğinizde “ yüz ifadesiyle mi karşılaşıyorsunuz? Gittiği okula değil, okulda ne öğrendiği ile ilgilenin: Örneğin iyi, erdemli ve geleceğin aydın bireyi olma yolunda ilerlediğini mi gözlemliyorsunuz yoksa karşılaşacağı ilk sınavda yüksek not alabilmesi için çok çalışması gerektiği kaygısıyla mı?

Birileri tarafından oluşturulan “bunlar iyi, diğerleri kötü okuldur” algısı ile hareket etmeniz çocuğunuzun iyi eğitim almasını sağlamayacaktır. Önemli olanın ona, okula gidiş gelişlerden ders çalışmaya, beslenmeden sosyal faaliyetlere kadar kendi problemlerini kendisinin çözebileceği ve iyi insan olma yolunda adım adım ilerleyebileceği bir okul kültürü yaratacak ortamı sağlayabilmektedir. Bu nedenle; oluşturulan algılarla değil çocuğunuzu tanıyarak, onun sosyal bir birey olduğunu unutmadan hareket edin. Okul seçmeyin, ona gelişeceği ortamı yaratın…

Yeni Nesil Öğrenme

İlk Yapay Zeka Oteli

Eğitimin her alan ve kademesinde olduğu gibi turizm eğitiminde de yeni nesil öğrenmeye ihtiyaç duyacağımız kanıtı niteliğinde bir haber…

Çinli İnternet devi Alibaba, check-in, ışık kontrolü ve oda servisi gibi bir dizi hizmet prosedürünü yapay zeka ile gerçekleştirilen oteli hizmete açtı. Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da açılan FlyZoo Hotelde müşteriler sadece yüz tarama sistemiyle otele giriş yapabiliyor. Yüz taraması sistemi, müşterilerin, otel hizmetlerine erişmek için yüzlerini bir çeşit anahtar kart olarak kullanmalarına olanak sağlıyor. Müşteriler odadaki ışıkları, televizyonu ve perdeleri, Alibaba'nın sesle çalışan dijital asistanı aracılığıyla kontrol edebilirken; otonom robotlar yemek, kokteyl ve kahve servis etmek için kullanılıyor.

Bir Mesaj ve Bir Resim

Etik Değerler

Etik değerlere sahip olmak önemlidir. Ne var ki etik değerlerden uzak davranışlarla etik değerler hakkında sayfalar yazı yazmanın hiçbir anlamı yoktur. Önce kendimize ahlaklı olmanın önemini fark edebilmeliyiz…